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Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Жителя Шахт будут судить за нападение с пистолетом на супермаркет ради пива

16 марта 2023, 06:40
Фото: 1mi
В Шахтах будут судить местного жителя, котоырй пытался ограбить магазин с игрушечным пистолетом, сообщают СМИ.

В декабре 2022 года пьяный покупатель зашел в один из магазинов и взял две банки пива на сумму 77 рублей. Но на кассе он расплачиваться отказался.

Подошедший администратор магазина объяснил мужчине, что товар ему не отдадут. Издание Шахты.ру пишет, что тогда покупатель достал игрушечный пистолет и начал угрожать сотрудникам.

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В результате посетитель ушел, но через некоторое время его задержали и арестовали. Вместе с этим возбудили уголовное дело.

Теперь все материалы направили на рассмотрение в суд.

Ранее вооруженное ограбление АЗС в Ростовской области оказалось учениями полиции.

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