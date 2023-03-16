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Published Сегодня, 08:19

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Updated Сегодня, 08:51

Жителям в Ростовской области рассказали, зачем могут вызвать в военкомат

16 марта 2023, 08:19
Фото: 1MI
Жителям в Ростовской области рассказали, зачем их могут вызвать в военкомат

В Ростовской области военнообязанным начали выдавать повестки для уточнения их данных

В Ростовской области местным жителям могут приходить повестки исключительно для уточнения данных, пишут СМИ.

В военном комиссариате региона «КП — Ростов-на-Дону» рассказали, что, согласно закону, человека могут вызвать в военкомат для уточнения данных. В том числе о состоянии здоровья, образовании и семейном статусе. Издание добавило, что военнообязанным начали выдавать повестки, но массовых рассылок не планируется.

Эта тема стала актуальная из-за распространенной СМИ информации, что жители других регионов начали получать повестки. В военном комиссариате донского региона корреспонденту RostovGazeta сообщили, что в области такого нет.

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«Это фейки какие-то. Мобилизация не происходит, никаких повесток нет», — уточнил собеседник.

Ранее ростовский депутат рассказал о новых правилах выдачи удостоверений участника СВО. Расширенный материал читайте по ссылке.

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