Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:51
В военном комиссариате региона «КП — Ростов-на-Дону» рассказали, что, согласно закону, человека могут вызвать в военкомат для уточнения данных. В том числе о состоянии здоровья, образовании и семейном статусе. Издание добавило, что военнообязанным начали выдавать повестки, но массовых рассылок не планируется.
Эта тема стала актуальная из-за распространенной СМИ информации, что жители других регионов начали получать повестки. В военном комиссариате донского региона корреспонденту RostovGazeta сообщили, что в области такого нет.
«Это фейки какие-то. Мобилизация не происходит, никаких повесток нет», — уточнил собеседник.
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