В военном комиссариате региона «КП — Ростов-на-Дону» рассказали, что, согласно закону, человека могут вызвать в военкомат для уточнения данных. В том числе о состоянии здоровья, образовании и семейном статусе. Издание добавило, что военнообязанным начали выдавать повестки, но массовых рассылок не планируется.