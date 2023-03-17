11 высокотехнологичных компаний подписали договоры на 1,2 млрд рублей

В целом в 2023 году бизнес получит не менее 15 миллиардов рублей по льготной ставке 3% годовых по программе кредитования высокотехнологичных МСП-компаний. Так, поддержку могут получить свыше 100 организаций. Подобное стало возможным после упрощения условий участия в льготной программе. Кроме того, сократился перечень необходимой документации для подтверждения инновационности проекта и были упрощены условия расчета темпов роста выручки и подход к определению ключевого вида деятельности, сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.