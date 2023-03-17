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Updated Сегодня, 12:01

11 высокотехнологичных компаний подписали договоры на 1,2 млрд рублей

17 марта 2023, 12:01
Фото: pxhere.com
С начала текущего года МСП Банк, который является дочерней структурой Корпорации МСП, оформил кредитные соглашения с 11 российскими высокотехнологичными компаниями малого и среднего бизнеса на общую сумму 1,2 миллиарда рублей.

Разработчики программного обеспечения, производители горнодобывающего и энергосберегающего осветительного оборудования могут рассчитывать на льготное финансирование. Об этом информирует ria.ru.

В целом в 2023 году бизнес получит не менее 15 миллиардов рублей по льготной ставке 3% годовых по программе кредитования высокотехнологичных МСП-компаний. Так, поддержку могут получить свыше 100 организаций. Подобное стало возможным после упрощения условий участия в льготной программе. Кроме того, сократился перечень необходимой документации для подтверждения инновационности проекта и были упрощены условия расчета темпов роста выручки и подход к определению ключевого вида деятельности, сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Помощь хай-тек-компании получат благодаря реализации федерального проекта правительства «Взлет – от стартапа до IPO». Приоритет для участия в льготной программе отдают предприятиям, представляющим 16 отраслей, в числе которых искусственный интеллект, коммуникационные технологии, интернет вещей, биотехнологии и фармацевтика.

Поддерживать отечественные инновационные фирмы, которые в настоящее время буквально создают будущее страны, очень важно. Проект «Взлет — от стартапа до IPO» входит в число флагманских для МСП Банка. В 2023 году банк продолжит оказывать перспективным высокотехнологичным компаниям помощь в развитии. С начала года финансовое учреждение заключило договоры с 11 подобными фирмами на общую сумму 1,2 миллиарда рублей, заявил глава правления МСП Банка Иван Подберезняк.

В рамках этой программы резидент Фонда «Сколково», «СмартСтаффинг», получит от МСП Банка 150 миллионов рублей. На эти деньги создадут цифровую платформу для управления IT-проектами. 100 миллионов рублей выделят томскому разработчику развлекательной системы для пассажиров общественного транспорта «Топмедиа».

Оператором программы правительства «Взлет — от стартапа до IPO» МСП Банк стал в апреле минувшего года. Высокотехнологичные инновационные компании, которые воспользуются этим уникальным продуктом, смогут получить 500 миллионов рублей на срок до трех лет по ставке 3% годовых.

МСП Банк принимает участие в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который курирует первый зампредседателя Правительства России Андрей Белоусов.

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