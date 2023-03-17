Работы по строительству автодорожного кольца вокруг Азовского моря подходят к завершению. Кольцо представляет собой несколько соединенных дорог. Так, в этом году завершено строительство трассы М-4 «Дон» с обходом Аксая. Также к концу подошло строительство обхода Краснодара. В следующем году достроить планируют часть участка от Краснодара до Керченского моста.