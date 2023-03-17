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Published Сегодня, 17:57

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Updated Сегодня, 18:00

Автодорожное кольцо вокруг Азовского моря достроят в 2024 году

17 марта 2023, 17:57
Фото: 1MI
В 2024 году завершится строительство автодорожного кольца вокруг Азовского моря, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Работы по строительству автодорожного кольца вокруг Азовского моря подходят к завершению. Кольцо представляет собой несколько соединенных дорог. Так, в этом году завершено строительство трассы М-4 «Дон» с обходом Аксая. Также к концу подошло строительство обхода Краснодара. В следующем году достроить планируют часть участка от Краснодара до Керченского моста.

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Власти обращают внимание, что быстрое образование автомобильного кольца стало возможным благодаря реконструкции 368 километров дорог в новых регионах России.

Ранее сообщалось, что стартовало строительство дороги из Крыма в Ростов-на-Дону.

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