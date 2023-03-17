Банк «Центр-инвест» поддержал второй фестиваль «Джазовая весна в Публичке»

В рамках музыкального шоу будут проводиться творческие встречи, концерты и не только. В ходе фестиваля в библиотеке пройдут книжные выставки, покажут фотофильм Евгения Пашина с уникальными кадрами 1-го состава джаз-оркестра Кима Назаретова. В ленте также будут представлены материалы с фестиваля больших джаз-оркестров 1984 года и фотоподборки с концертов отечественных и зарубежных музыкантов, выступавших в Ростове в пределах последнего десятилетия.