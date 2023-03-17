Банк «Центр-инвест» поддержал второй фестиваль «Джазовая весна в Публичке»

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Организаторами выступают минкульт Ростовской области, Донская государственная публичная библиотека и Ростовский колледж искусств. В качестве специального гостя в фестивале примет участие музыкант Александр Парнах — правнук одного из пионеров отечественного джаза Валентина Парнаха. Именно выступление его оркестра в 1922 году считают датой рождения джаза в Советском Союзе.
В рамках музыкального шоу будут проводиться творческие встречи, концерты и не только. В ходе фестиваля в библиотеке пройдут книжные выставки, покажут фотофильм Евгения Пашина с уникальными кадрами 1-го состава джаз-оркестра Кима Назаретова. В ленте также будут представлены материалы с фестиваля больших джаз-оркестров 1984 года и фотоподборки с концертов отечественных и зарубежных музыкантов, выступавших в Ростове в пределах последнего десятилетия.
Руководство банка отмечает, что «Центр-инвест» оказывает активную поддержку различным социальным проектам, в том числе связанным с культурой. Банк постоянно поддерживает перспективные творческие проекты, направленные на развитие региональной культуры.
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