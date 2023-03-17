Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Эксперты составили рейтинг городов России с самым большим количеством домов высотой выше 20 этажей. Баллы высчитывались по этажности каждого отдельного здания, а затем складывались.
Первое место в топе занял Екатеринбург, у него 1093 балла и 439 высоток, соответственно. Второе место отошло Новосибирску. Там 244 здания выше 20 этажей, что равняется 495 баллам. Замкнул тройку лидеров с 457 баллами и 259 высотками Краснодар.
Ростов занял в рейтинге четвертое место. У него 348 баллов. Эксперты насчитали в городе 208 высотных зданий.
Ранее сообщалось, что рынок «Атлант» под Ростовом решили уничтожить, а его территорию застроить высотками.