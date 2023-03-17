Первое место в топе занял Екатеринбург, у него 1093 балла и 439 высоток, соответственно. Второе место отошло Новосибирску. Там 244 здания выше 20 этажей, что равняется 495 баллам. Замкнул тройку лидеров с 457 баллами и 259 высотками Краснодар.