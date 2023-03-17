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Больше 200 зданий, выше 20 этажей, насчитали в Ростове

17 марта 2023, 16:35
Фото: 1MI
Ростов занял четвертое место в топе городов России с наибольшим количеством домов выше 20 этажей, рейтинг составлялся порталом Skycity20.

Эксперты составили рейтинг городов России с самым большим количеством домов высотой выше 20 этажей. Баллы высчитывались по этажности каждого отдельного здания, а затем складывались.

Первое место в топе занял Екатеринбург, у него 1093 балла и 439 высоток, соответственно. Второе место отошло Новосибирску. Там 244 здания выше 20 этажей, что равняется 495 баллам. Замкнул тройку лидеров с 457 баллами и 259 высотками Краснодар.

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Ростов занял в рейтинге четвертое место. У него 348 баллов. Эксперты насчитали в городе 208 высотных зданий.

Ранее сообщалось, что рынок «Атлант» под Ростовом решили уничтожить, а его территорию застроить высотками.

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