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Published Сегодня, 18:13

Modified Сегодня, 18:15

Updated Сегодня, 18:15

Братья вымогали у знакомой деньги и убили ее мужа в Ростовской области

17 марта 2023, 18:13
Фото: 1MI
В Ростовской области двух родных братьев обвиняют в вымогательстве и убийстве, сообщили в Следственном комитете России по региону.

Следователи в Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении двух родных братьев. Их обвиняют в вымогательстве и убийстве.

По версии следствия, с июля 2021 года по март 2022 года один из обвиняемых угрожал знакомой обнародовать в соцсетях некоторые факты ее личной жизни. Взамен за свое молчание он потребовал у нее деньги и драгоценности. Несчастная отдала ему все, что у нее было.

Однако позже о вымогательстве узнал супруг женщины. Он вызвался самостоятельно решить проблему. Вымогатель позвал на встречу с мужчиной своего брата, в результате которой они нанесли ему несколько смертельных ударов ножом.

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Сейчас братья находятся под стражей. Их судьбу определит суд.

Ранее жительница Ростовской области в ходе застолья убила приятеля.

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