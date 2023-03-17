Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
Следователи в Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении двух родных братьев. Их обвиняют в вымогательстве и убийстве.
По версии следствия, с июля 2021 года по март 2022 года один из обвиняемых угрожал знакомой обнародовать в соцсетях некоторые факты ее личной жизни. Взамен за свое молчание он потребовал у нее деньги и драгоценности. Несчастная отдала ему все, что у нее было.
Однако позже о вымогательстве узнал супруг женщины. Он вызвался самостоятельно решить проблему. Вымогатель позвал на встречу с мужчиной своего брата, в результате которой они нанесли ему несколько смертельных ударов ножом.
Сейчас братья находятся под стражей. Их судьбу определит суд.
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