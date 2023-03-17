По версии следствия, с июля 2021 года по март 2022 года один из обвиняемых угрожал знакомой обнародовать в соцсетях некоторые факты ее личной жизни. Взамен за свое молчание он потребовал у нее деньги и драгоценности. Несчастная отдала ему все, что у нее было.