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Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Чипированные собаки стаей атакуют жителей в Ростове-на-Дону

17 марта 2023, 10:31
Фото: 1MI
Чипированные собаки стаей атакуют жителей в Ростове-на-Дону
Жители Ростова-на-Дону столкнулись с агрессией от обитающих на улице собак, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Стаю агрессивных собак заметили в Первомайском районе на улице Пановой. Они обитают в районе дороги, которая ведет к лицею №20.

«Собаки чипированы и нападают статей. Просим о помощи», — написал автор.

Пользователи в комментариях сообщили, что нужно принимать меры к подобным животных, которые представляют опасность для окружающих.
Фото: vk.com/etorostovnadonu

Пользователи в комментариях сообщили, что нужно принимать меры к подобным животных, которые представляют опасность для окружающих. Другие предположили, что собаки агрессивны из-за чувства голода.

Ранее зоозащитникам удалось забрать измученную собаку у ростовского блогера-живодера. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.

#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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