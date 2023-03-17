Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Стаю агрессивных собак заметили в Первомайском районе на улице Пановой. Они обитают в районе дороги, которая ведет к лицею №20.
«Собаки чипированы и нападают статей. Просим о помощи», — написал автор.
Пользователи в комментариях сообщили, что нужно принимать меры к подобным животных, которые представляют опасность для окружающих. Другие предположили, что собаки агрессивны из-за чувства голода.
Ранее зоозащитникам удалось забрать измученную собаку у ростовского блогера-живодера. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.