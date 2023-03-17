Как сообщает "Ъ", в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации обратился депутат ЗСРО Арутюн Сурмалян, про которого сняли несколько видео и разместили на Youtube. В них говорилось о его якобы связях с криминалом и недобросовестной предпринимательской деятельности.