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Updated Сегодня, 14:19

Депутат Сурмалян доказал в ростовском суде, что не связан с криминалом

17 марта 2023, 14:17
Фото: zsro.ru
Депутат Сурмалян доказал в ростовском суде, что не связан с криминалом
В Ростове-на-Дону суд поставил точку в деле о размещенных в Интернете видео с негативной информацией о местном жителе, говорится в материалах Железнодорожного районного суда.

Как сообщает "Ъ", в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации обратился депутат ЗСРО Арутюн Сурмалян, про которого сняли несколько видео и разместили на Youtube. В них говорилось о его якобы связях с криминалом и недобросовестной предпринимательской деятельности.

Учитывая, что заявитель является публичной личностью, то публикация подобной информации отражается на его деловой репутации. Суд встал на сторону истца и признал высказывания в роликах недостоверными.

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«Это решение является основанием для удаления контента по заявлению потерпевшего. Он вступило в законную силу», — говорится в решении суда.

Ранее крупный агрохолдинг из Ростова засудил компанию-двойника.

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