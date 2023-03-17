Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Как сообщает "Ъ", в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации обратился депутат ЗСРО Арутюн Сурмалян, про которого сняли несколько видео и разместили на Youtube. В них говорилось о его якобы связях с криминалом и недобросовестной предпринимательской деятельности.
Учитывая, что заявитель является публичной личностью, то публикация подобной информации отражается на его деловой репутации. Суд встал на сторону истца и признал высказывания в роликах недостоверными.
«Это решение является основанием для удаления контента по заявлению потерпевшего. Он вступило в законную силу», — говорится в решении суда.
Ранее крупный агрохолдинг из Ростова засудил компанию-двойника.