Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Компании начали совместную работу в 2018 году, заключив договор закупки башен для ветротурбогенераторов. Но сотрудничество сразу не заладилось, так как, по мнению истца, заказчик не стал оплачивать часть товара и другие расходы, связанные с изготовлением и транспортировкой.
А в 2022 году появилась информация, что в отношении «Вестас РУС» ввели процедуру ликвидации. Оказалось, что в России интересы этой компании представляет датская организация, решившая уйти с российского рынка и вывести все активы.
Тогда «ВиндарСеверсталь» направил курьером досудебную претензию, потребовав расплатиться с долгами. Но деньги на счет не поступили, что вынудило представителей компании решать проблемы в судебной плоскости.
В результате суд принял предварительные обеспечительные меры, передав истцу на хранение имущество «Вестас РУС». Всего наложили арест на 172 секции башен для ветротурбогенераторов. Теперь, когда этот иск был удовлетворен, компания планирует взыскать сумму долга.
Ранее иск на 3,6 млн рублей подали к футбольному клубу «СКА Ростов-на-Дону».