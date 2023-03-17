Компании начали совместную работу в 2018 году, заключив договор закупки башен для ветротурбогенераторов. Но сотрудничество сразу не заладилось, так как, по мнению истца, заказчик не стал оплачивать часть товара и другие расходы, связанные с изготовлением и транспортировкой.