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Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Экс-руководителя футбольного клуба из Ростова судят за договорные матчи

17 марта 2023, 14:22
Фото: 1MI
За договорные матчи судят экс-директора ФК «Чайка» из Ростовской области
В Воронеже рассматривают дело о договорных матчах, устроенных руководством ФК «Чайка» из Ростовской области, пишут местные СМИ.

Суд в Воронеже рассматривает дело в отношении бывшего исполнительного директора ФК «Чайка» Олега Баяна. Его обвиняют в подкупе судей и тренера во время матчей. Свою вину Баян частично признал.

Следователи утверждают, что Баян обещал 500 тысяч рублей главному тренеру соперника ФК «Чайка». Тот согласился, договорился об этом с футболистами, и они выполнили требуемые условия. Однако обещанных денег Баян им так и не отдал.

Как сообщают «Вести. Воронеж», всего в деле порядка 10 подобных эпизодов. Баяну грозит до пяти лет лишения свободы. Если приговор все-таки вынесут, это будет первый случай наказания в РФ за незаконное влияние на результат матча.

Баяну грозит до пяти лет лишения свободы.
Фото: ФК «Чайка»
Ростовская «Чайка» прокомментировала уголовное дело из-за договорного матча
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Уточняется, что дело решили рассматривать в Воронеже, так как он не входит в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. Там, по мнению следствия, учредитель и президент ФК «Чайка», пользуясь связями, мог оказывать давление на суд.

Ранее сам владелец ФК «Чайка» прокомментировал скандал из-за договорных матчей.

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#Алина Заярная#Новости#Ростовская область
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