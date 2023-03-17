Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Суд в Воронеже рассматривает дело в отношении бывшего исполнительного директора ФК «Чайка» Олега Баяна. Его обвиняют в подкупе судей и тренера во время матчей. Свою вину Баян частично признал.
Следователи утверждают, что Баян обещал 500 тысяч рублей главному тренеру соперника ФК «Чайка». Тот согласился, договорился об этом с футболистами, и они выполнили требуемые условия. Однако обещанных денег Баян им так и не отдал.
Как сообщают «Вести. Воронеж», всего в деле порядка 10 подобных эпизодов. Баяну грозит до пяти лет лишения свободы. Если приговор все-таки вынесут, это будет первый случай наказания в РФ за незаконное влияние на результат матча.
Уточняется, что дело решили рассматривать в Воронеже, так как он не входит в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. Там, по мнению следствия, учредитель и президент ФК «Чайка», пользуясь связями, мог оказывать давление на суд.
Ранее сам владелец ФК «Чайка» прокомментировал скандал из-за договорных матчей.