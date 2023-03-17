Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Власти Ростова заключили контракт на строительство школы в Суворовском жилом районе. Она будет представлять собой 4-этажное здание площадью 25 тысяч квадратных метров. Учиться там смогут 1200 детей.
Учебные зоны в школе разделят во возрастному и предметному признаку. В здании предусмотрены два спортзала, хореографический и актовый зал, бассейн и библиотека.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил сдать школу уже в следующем году.
Ранее сообщалось, что в ближайшие два года 16 новых школ появится в Ростовской области.