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Еще одну школу на 1,2 тыс учеников в Суворовском в Ростове построят в 2024 году

17 марта 2023, 14:34
Фото: 1MI
Школу для более тысячи учеников построят в Суворовском жилом районе Ростова

В Ростове заключили контракт на строительство школы в Суворовском на 1,2 тыс учеников

В Суворовском жилом районе появится новая школа, рассчитанная на 1200 учащихся, сообщил сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко.

Власти Ростова заключили контракт на строительство школы в Суворовском жилом районе. Она будет представлять собой 4-этажное здание площадью 25 тысяч квадратных метров. Учиться там смогут 1200 детей.

Учебные зоны в школе разделят во возрастному и предметному признаку. В здании предусмотрены два спортзала, хореографический и актовый зал, бассейн и библиотека.

Школы и детские сады Суворовского района будут сданы в срок
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил сдать школу уже в следующем году.

Ранее сообщалось, что в ближайшие два года 16 новых школ появится в Ростовской области.

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