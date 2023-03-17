rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:00

Published Сегодня, 19:00

Modified Сегодня, 19:02

Updated Сегодня, 19:02

«Это абсурд»: ростовский эксперт о выдаче судом в Гааге ордера на арест Путина

17 марта 2023, 19:00
Фото: 1MI

Ростовский эксперт Абросимов высказадся о выдаче судом в Гааге ордера на арест Путина

Выдача судом в Гааге ордера на арест Путина и Львовой-Беловой, с правовой точки зрения, является абсурдным, сообщил RostovGazeta ростовский политолог Дмитрий Абросимов.

Международный уголовный суд в Гааге, выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, сообщается на сайте суда.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, решения международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения. В том числе с правовой точки зрения.

«Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные „рецепты“ на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — подчеркнула Захарова.

Ростовский политолог разъясняет, что выдача ордера стала реакцией на то, что вывозили детей из детских домов с территорий Запорожской и Херсонской областей, Донецка и Луганска.

«Они обвинили Россию в краже детей», — отмечает Дмитрий Абросимов.

Как подать заявление на единое пособие на детей в Ростовской области
Узнать подробнее

По словам эксперта, таков был новый ход Украины — показать, с целью политического пиара, что Европа тоже против России.

«С юридической точки зрения — это абсурд, все прекрасно понимают. Но на самом деле, переход на персоналии на уровне государства — это обострение конфликта», — резюмирует эксперт.

Ранее, со ссылкой на слова политолога, RostovGazeta сообщала, что выдача судом в Гааге ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой — это очередной пример политики двойных стандартов.

«Россия не отдаст своего лидера Западу»: ростовский эксперт высказался о суде в Гааге
Узнать подробнее
Читайте также:
В Гааге суд обязал Россию выплатить Украине 159 миллионов долларовРостовский депутат Бородай прогнозирует эскалацию конфликта на Украине летом 2023-гоУкраина обстреляла магазин в Волновахе ДНР: есть погибшие и раненные
#Дарья Демидова#Спецоперация#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Эксклюзив#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Центр Ростова застраивают «человейниками», а общественному транспорту выделяют полосы
Сегодня, 15:39
Верховный суд разрешил Арташесу Арутюнянцу построить ЖК рядом с портом в Ростове
Сегодня, 15:40
«Сколько можно?»: ростовчане выступили против строительства очередного ЖК в центре
Сегодня, 15:41
Военком из Ростовской области рассказал, кого отправят на передовую СВО этой весной
Сегодня, 16:02
«Россия не отдаст своего лидера Западу»: ростовский эксперт высказался о суде в Гааге
Сегодня, 18:11
Ростовский депутат предложил законодательно закрепить поощрения для сдавших нормы ГТО
Сегодня, 14:55