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Published Сегодня, 19:00
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Международный уголовный суд в Гааге, выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, сообщается на сайте суда.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, решения международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения. В том числе с правовой точки зрения.
«Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные „рецепты“ на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — подчеркнула Захарова.
Ростовский политолог разъясняет, что выдача ордера стала реакцией на то, что вывозили детей из детских домов с территорий Запорожской и Херсонской областей, Донецка и Луганска.
«Они обвинили Россию в краже детей», — отмечает Дмитрий Абросимов.
По словам эксперта, таков был новый ход Украины — показать, с целью политического пиара, что Европа тоже против России.
«С юридической точки зрения — это абсурд, все прекрасно понимают. Но на самом деле, переход на персоналии на уровне государства — это обострение конфликта», — резюмирует эксперт.
Ранее, со ссылкой на слова политолога, RostovGazeta сообщала, что выдача судом в Гааге ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой — это очередной пример политики двойных стандартов.