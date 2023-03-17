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Published Сегодня, 03:20

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

Где отметить день рождения ребенка в Ростове-на-Дону

17 марта 2023, 03:20
Фото: 1MI
Где отметить день рождения ребенка в Ростове-на-Дону
Для жителей Ростова-на-Дону есть большое количество заведений и мест, где можно отметить день рождения ребенка. Чем заняться в этот праздник и что посетить, в материале RostovGazeta.

Компьютерный клуб в Ростове

Многие дети увлекаются компьютерными играми, поэтому в день рождения можно арендовать один из киберклубов и устроить в нем вечеринку. Ребенок пригласит своих друзей и они вместе покорят один из виртуальных миров. 

После праздника все участники будут увлеченно обсуждать пройденную игру. В Ростове-на-Дону есть сразу несколько компьютерных клубов, в том числе на улицах Текучева, Московской, Ларина, Красноармейской и проспекте Михаила Нагибина. 

Отметить день рождения в кафе

Сейчас кафе есть на каждом шагу, а некоторые из них имеют детскую комнату и специальное меню для юных посетителей. Поэтому можно устроить настоящий праздник, где дети поиграют с ровесниками, а взрослые в спокойной обстановке смогут пообщаться. 

Плюсом станет то, что не нужно готовить еду на всех и не придется мыть гору посуды. 

Отметить день рождения в кафе
Фото: InPhonic/cc by sa/flickr.com

Лазертаг в Ростове

Лазертаг — это командная военно-тактическая игра с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих попадания. Играть в нее могут, как взрослые так и дети. 

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Увлечение подойдет для любителей активного отдыха. Довольны останутся все. 

Поиграть в лазертаг в Ростове можно на Соколова, Михаила Нагибина, Саратовской и в Университетском. 

Батутный центр

Так как дети очень активны и полны энергии, то стоит присмотреться к батутному центру, где эту энергию они могут потратить. Помимо различных батутов можно найти и другие развлечения, как например небольшие аттракционы. 

Взрослые в это время смогут посидеть в кафе рядом. В Ростове батутные центры есть на Зорге, Космонавтов, Михаила Нагибина, Королева и Жданова. 

Батутный центр
Фото: Tramposaarium/cc by sa/wikimedia.org

Аквапарк в Ростове

В Ростове-на-Дону есть сразу несколько аквапарков с различной ценовой категорией. Здесь ребенок сможет скатиться с горок, поплавать в бассейне, испытать на себе искусственные волны. 

Одно из заведений предлагает организацию детского дня рождения - есть несколько программ с аниматорами. Так, можно отправиться в приключение с фиксиками или поиграть с домовенком Бубой.

К примеру, одна из программ стоит 14 тысяч рублей и в нее входят:

  1. Бумажное шоу;
  2. Праздничный банкет;
  3. Отдых в аквазоне/детской игровой зоне;
  4. Шарики;
  5. Фотосессия.

Это предложение действительно для компании до 8 детей. Развлекать их будут три аниматора. 

Скалодром

Еще одним прекрасным местом для празднования дня рождения станет скалодром. Ребенок сможет покорить свою первую вершину под пристальным вниманием опытного инструктора. 

При желании именинник может пригласить своих друзей, чтобы это развлечение стало еще интереснее. В Ростове-на-Дону скалодром работает на улице Варфоломеева. 

Скалодром
Фото: Scott/cc by sa/flickr.com

Картодром в Ростове

Если ребенок не совсем маленький, то можно сводить его на картодром, где он получит свои первые навыки вождения. Он сможет прокатиться вместе с родителями или взять с собой друзей и устроить настоящие гонки.

Картодромы в Ростове есть на улицах Менжинского, Геологическая и 28-я Линия. Такой праздник детям запомнится надолго. 

Боулинг в Ростове

Это отличное место, которое можно посетить вместе с подростком. Он покажет свою точность в сбивании кеглей. 

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В Ростове-на-Дону один из центров находится на проспекте Михаила Нагибина. Здесь же есть более 100 аттракционов и игровых аппаратов, а также детские площадки с волшебными городками и магическими лабиринтами.

Квесты в Ростове

Любители острых ощущений могут сходить на один из квестов, которых в последнее время становится все больше и больше. Выбрать можно из нескольких тематик, которые понравятся детям.  

Квесты в Ростове
Фото: Ellywa/cc by sa/wikimedia.org

Так, в одной из организаций есть квесты по мотивам Гарри Поттера и известной игры Майнкрафт. Предусмотрены также развлекательные программы на день рождения. 

Ребятам предлагают оказаться в мире Алисы из страны чудес, где есть конкурсы, викторины, игры и соревнования с элементами квеста. Игроки будут:

  1. Разгадывать загадки в стиле Алисы на тему «Съешь меня»;
  2. Искать в комнате персонажей из Страны чудес в самых причудливых местах;
  3. Участвовать в конкурсах на внимание с пузырьками «Выпей меня»;
  4. Узнают, какое сердце было у Червонной Королевы;
  5. Соберут слова из мира Алисы в стране чудес.

И это только один пример квеста и развлекательной программы. Подобные заведения в Ростове есть на Соколова, Семашко, Буденновском и Пряничной. 

Зоопарк в Ростове

Ни один ребенок не останется равнодушным при посещении зоопарка. В Ростове, кстати, он один из крупнейших в России и Европе. 

Площадь комплекса составляет 60 гектаров, на которых обитают более 500 видов животных. Поэтому и дня не хватит, чтобы всех осмотреть. 

Расположен зоопарк на улице Зоологической. 

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