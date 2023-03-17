Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Многие дети увлекаются компьютерными играми, поэтому в день рождения можно арендовать один из киберклубов и устроить в нем вечеринку. Ребенок пригласит своих друзей и они вместе покорят один из виртуальных миров.
После праздника все участники будут увлеченно обсуждать пройденную игру. В Ростове-на-Дону есть сразу несколько компьютерных клубов, в том числе на улицах Текучева, Московской, Ларина, Красноармейской и проспекте Михаила Нагибина.
Сейчас кафе есть на каждом шагу, а некоторые из них имеют детскую комнату и специальное меню для юных посетителей. Поэтому можно устроить настоящий праздник, где дети поиграют с ровесниками, а взрослые в спокойной обстановке смогут пообщаться.
Плюсом станет то, что не нужно готовить еду на всех и не придется мыть гору посуды.
Лазертаг — это командная военно-тактическая игра с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих попадания. Играть в нее могут, как взрослые так и дети.
Увлечение подойдет для любителей активного отдыха. Довольны останутся все.
Поиграть в лазертаг в Ростове можно на Соколова, Михаила Нагибина, Саратовской и в Университетском.
Так как дети очень активны и полны энергии, то стоит присмотреться к батутному центру, где эту энергию они могут потратить. Помимо различных батутов можно найти и другие развлечения, как например небольшие аттракционы.
Взрослые в это время смогут посидеть в кафе рядом. В Ростове батутные центры есть на Зорге, Космонавтов, Михаила Нагибина, Королева и Жданова.
В Ростове-на-Дону есть сразу несколько аквапарков с различной ценовой категорией. Здесь ребенок сможет скатиться с горок, поплавать в бассейне, испытать на себе искусственные волны.
Одно из заведений предлагает организацию детского дня рождения - есть несколько программ с аниматорами. Так, можно отправиться в приключение с фиксиками или поиграть с домовенком Бубой.
К примеру, одна из программ стоит 14 тысяч рублей и в нее входят:
Это предложение действительно для компании до 8 детей. Развлекать их будут три аниматора.
Еще одним прекрасным местом для празднования дня рождения станет скалодром. Ребенок сможет покорить свою первую вершину под пристальным вниманием опытного инструктора.
При желании именинник может пригласить своих друзей, чтобы это развлечение стало еще интереснее. В Ростове-на-Дону скалодром работает на улице Варфоломеева.
Если ребенок не совсем маленький, то можно сводить его на картодром, где он получит свои первые навыки вождения. Он сможет прокатиться вместе с родителями или взять с собой друзей и устроить настоящие гонки.
Картодромы в Ростове есть на улицах Менжинского, Геологическая и 28-я Линия. Такой праздник детям запомнится надолго.
Это отличное место, которое можно посетить вместе с подростком. Он покажет свою точность в сбивании кеглей.
В Ростове-на-Дону один из центров находится на проспекте Михаила Нагибина. Здесь же есть более 100 аттракционов и игровых аппаратов, а также детские площадки с волшебными городками и магическими лабиринтами.
Любители острых ощущений могут сходить на один из квестов, которых в последнее время становится все больше и больше. Выбрать можно из нескольких тематик, которые понравятся детям.
Так, в одной из организаций есть квесты по мотивам Гарри Поттера и известной игры Майнкрафт. Предусмотрены также развлекательные программы на день рождения.
Ребятам предлагают оказаться в мире Алисы из страны чудес, где есть конкурсы, викторины, игры и соревнования с элементами квеста. Игроки будут:
И это только один пример квеста и развлекательной программы. Подобные заведения в Ростове есть на Соколова, Семашко, Буденновском и Пряничной.
Ни один ребенок не останется равнодушным при посещении зоопарка. В Ростове, кстати, он один из крупнейших в России и Европе.
Площадь комплекса составляет 60 гектаров, на которых обитают более 500 видов животных. Поэтому и дня не хватит, чтобы всех осмотреть.
Расположен зоопарк на улице Зоологической.