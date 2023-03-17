Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
В четверг, 16 марта, на портале реестра экспертных решений появилось положительное заключение по проекту строительства нового ЖК с автостоянкой и встроенными помещениями в Ростове по адресу проспект Богатяновский спуск, 3а.
Экспертной организацией выступило ООО «ГЕОСПЭК», а застройщиком ООО «СЗ „Панорама-2“.
На сайте застройщика указано, что дом будет иметь 25 этажей, включая подземный паркинг на 105 машиномест, и секции на семь этажей. Само здание планируют разместить в квартале от набережной — в зоне речного фасада, неподалеку от Богатого источника и здания заводоуправления «Красного Дона».
Ранее стало известно, что этот ЖК собираются сдать в эксплуатацию в октябре 2025 года.