На сайте застройщика указано, что дом будет иметь 25 этажей, включая подземный паркинг на 105 машиномест, и секции на семь этажей. Само здание планируют разместить в квартале от набережной — в зоне речного фасада, неподалеку от Богатого источника и здания заводоуправления «Красного Дона».