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Published Сегодня, 08:37

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Госэкспертиза одобрила проект ЖК с автостоянкой на Богатяновском спуске в Ростове

17 марта 2023, 08:37
Фото: Застройщик «Панорама (Ростов-на-Дону)» / Сiаn.ru
В Ростове на Богатяновском спуске построят жилой комплекс с автостоянкой
В Ростове собираются возвести жилой комплекс с автостоянкой рядом с Богатым источником и заводоуправлениемм «Красного Дона», данные об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.

В четверг, 16 марта, на портале реестра экспертных решений появилось положительное заключение по проекту строительства нового ЖК с автостоянкой и встроенными помещениями в Ростове по адресу проспект Богатяновский спуск, 3а.

Экспертной организацией выступило ООО «ГЕОСПЭК», а застройщиком ООО «СЗ „Панорама-2“.

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На сайте застройщика указано, что дом будет иметь 25 этажей, включая подземный паркинг на 105 машиномест, и секции на семь этажей. Само здание планируют разместить в квартале от набережной — в зоне речного фасада, неподалеку от Богатого источника и здания заводоуправления «Красного Дона».

Ранее стало известно, что этот ЖК собираются сдать в эксплуатацию в октябре 2025 года.

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