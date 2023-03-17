rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:36

Published Сегодня, 16:36

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

Инвесторов привлекут к комплексному развитию территорий в центре Ростова

17 марта 2023, 16:36
Фото: 1MI
Инвесторов привлекут к комплексному развитию территорий в Ростове
Ростовские власти хотят привлечь инвесторов к комплексному развитию территорий в центре города, пишут СМИ.

Администрация Ростова намерена привлечь инвесторов к комплексному развитию территорий города с ветхим и аварийным жильем. Сейчас чиновники рассматривают несколько подобных территорий. Прежде всего, это участок от улицы Рябышева до улицы Черевичкина, территория в границах улиц Мечникова, Ивановского, Фрунзе и Сеченова.

Чиновники объяснили выбор центра города стоимостью возводимого здесь жилья. Власти заверяют, что главное для них — это решение проблемы с ветхими домами и расселение проживающих там людей. Государственных денег на это не хватает, поэтому так важна помощь инвесторов.

Главный архитектор региона рассказал о застройке левого берега Дона в Ростове
Узнать подробнее

«РБК» сообщает, что сейчас определяются механизмы комплексной развитий территорий в центре города.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области позволят менять генпланы для проектов комплексной застройки.

Читайте также:
В Ростове назвали районы, где проведут комплексную застройку территорийВ Ростовской области позволят менять генпланы для проектов комплексной застройкиЛогвиненко рассказал, почему в Ростове не введут мораторий на застройку центра города
#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Общество#Бизнес#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Ростовский депутат Бородай прогнозирует эскалацию конфликта на Украине летом 2023-го
Сегодня, 08:06
Тела погибших при пожаре сотрудников ПУ ФСБ в Ростове пока опознать не удалось
Сегодня, 07:27
В Ростовской области к награде представили шахтера, спасшего детей из огня
Сегодня, 09:13
В финансировании ВСУ обвинили 34-летнего уроженца Ростовской области
Сегодня, 06:58
Политолог Сухарь пояснил, почему в Ростовской области не вводят военное положение
Сегодня, 07:54
Ростовский депутат предложил законодательно закрепить поощрения для сдавших нормы ГТО
Сегодня, 14:55