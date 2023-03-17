Чиновники объяснили выбор центра города стоимостью возводимого здесь жилья. Власти заверяют, что главное для них — это решение проблемы с ветхими домами и расселение проживающих там людей. Государственных денег на это не хватает, поэтому так важна помощь инвесторов.