Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Администрация Ростова намерена привлечь инвесторов к комплексному развитию территорий города с ветхим и аварийным жильем. Сейчас чиновники рассматривают несколько подобных территорий. Прежде всего, это участок от улицы Рябышева до улицы Черевичкина, территория в границах улиц Мечникова, Ивановского, Фрунзе и Сеченова.
Чиновники объяснили выбор центра города стоимостью возводимого здесь жилья. Власти заверяют, что главное для них — это решение проблемы с ветхими домами и расселение проживающих там людей. Государственных денег на это не хватает, поэтому так важна помощь инвесторов.
«РБК» сообщает, что сейчас определяются механизмы комплексной развитий территорий в центре города.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области позволят менять генпланы для проектов комплексной застройки.