Как донская поэтесса Шагинян защищала писателя Зощенко от гонений и опалы

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Шагинян была лауреатом Сталинской и Ленинской премий, являлась Героем Социалистического Труда.
Мариэтта Сергеевна была человеком необычным. В молодые годы дружила с композитором Сергеем Рахманиновым и многими другими известными деятелями искусств. А в зрелые годы, несмотря на то что была убежденной коммунисткой, была в товарищеских отношениях с Католикосом всех армян Вазгеном I.
Но самое главное − юные годы Мариэтты Шагинян были связаны с Нахичеванью-на-Дону. Она училась в Екатерининской гимназии (ныне гимназия № 13), оставила замечательные воспоминания о Нахичевани и Ростове.
В девяностые годы минувшего столетия о Шагинян почти забыли, творчество ее не изучали.
К счастью, ситуация изменилась. В Ростове теперь ежегодно в Музее русско-армянской дружбы проводятся Шагиняновские чтения. И это очень важно. Потому как теперь мы имеем представление о том, насколько талантлива была эта выдающаяся женщина. А еще сквозь призму ее произведений мы можем изучать советскую эпоху, а также то, чем жил дореволюционный Ростов.
В либеральной среде было принято считать Шагинян консервативным человеком. Она же, мол, автор «Ленинианы». И как-то за всем этим забылось, что она была разносторонне развитым и многогранно талантливым человеком.
Конечно, заниматься литературной деятельностью в годы сталинских репрессий было непросто, очень трудно «не запачкаться», общаясь с властью.
Но при этом почему-то мало кто знает, что именно Шагинян защищала Зощенко от нападок.
Надо напомнить, что читатели Зощенко очень любили. Его рассказы были популярны, книги издавались массовыми тиражами. Но судьба писателя была драматичной. Его не любила власть. А в нашей стране это равносильно приговору. После окончания Великой Отечественной войны на писателя начались гонения.
14 августа 1946 года выходит печально известное постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». В этом постановлении редакция журналов подверглась жесточайшей критике «за предоставление литературной трибуны писателю Зощенко». После постановления журнал «Ленинград» был вообще закрыт.
Кстати, в это время жесточайшей критике и гонениям подверглась также Ахматова. Зощенко запретили публиковаться. И чтобы выжить, он стал заниматься переводами.
Михаила Зощенко восстановили в Союзе писателей лишь после смерти Сталина. Но продолжали травить.
А вот Мариэтта Сергеевна Шагинян заступалась за Михаила Михайловича. Именно она просила, чтобы Зощенко вновь приняли в Союз писателей, а также обращала внимание своих коллег на то, что писателю надо помочь материально.
«Я видела Зощенко каждый год после постановления ЦК, и я должна сказать, что это по-настоящему человек. Он хорошо реагировал на постановление, понял свои ошибки. Он работящий и по-настоящему талантливый советский писатель. И нам стыдно, если мы сейчас не протянем ему руку помощи. Он находится в очень тяжелом моральном и материальном положении. Вопрос о восстановлении Зощенко может быть решен нами единогласно». (Сарнов Б., Чуковская Е. «Случай Зощенко». Повесть в письмах и документах с прологом и эпилогом. 1946−1958. Юность. 1988. № 8)
Зощенко назначили пенсию. И это для него было важно. Ведь в последние годы жизни писатель бедствовал. И умер 22 июля 1958 года от острой сердечной недостаточности. По крайней мере, так гласит официальная версия.
А еще эта печальная история показывает нам, насколько Мариэтта Сергеевна Шагинян из Нахичевани-на-Дону была добрым и сострадательным человеком.
Георгий Багдыков