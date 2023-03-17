Как донская поэтесса Шагинян защищала писателя Зощенко от гонений и опалы

«Я видела Зощенко каждый год после постановления ЦК, и я должна сказать, что это по-настоящему человек. Он хорошо реагировал на постановление, понял свои ошибки. Он работящий и по-настоящему талантливый советский писатель. И нам стыдно, если мы сейчас не протянем ему руку помощи. Он находится в очень тяжелом моральном и материальном положении. Вопрос о восстановлении Зощенко может быть решен нами единогласно». (Сарнов Б., Чуковская Е. «Случай Зощенко». Повесть в письмах и документах с прологом и эпилогом. 1946−1958. Юность. 1988. № 8)