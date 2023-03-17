Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
В Ростове началась ежегодная процедура обработки городских территорий от клещей. Она продлится до ноября. За это время обработать предстоит в общей сложности 554 гектара земли.
Власти заверяют, что для уничтожения клещей будут использовать безопасные для человека препараты.
После проведения обработок, через три-пять дней, проводится контроль их эффективности. Его повторяют через 15-20 дней. В случае выявления клещей, проводится повторная обработка.
Напомним, с начала года к врачам из-за укусов клещей обратилось 23 жителя Ростовской области, сред них 12 детей.