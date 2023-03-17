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Published Сегодня, 17:15

Modified Сегодня, 17:17

Updated Сегодня, 17:17

Масштабную борьбу с клещами начали в Ростове в марте

17 марта 2023, 17:15
Фото: 1MI
В Ростове начали обрабатывать территории против клещей
В Ростове начали обработку территорий от клещей, рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В Ростове началась ежегодная процедура обработки городских территорий от клещей. Она продлится до ноября. За это время обработать предстоит в общей сложности 554 гектара земли.

Власти заверяют, что для уничтожения клещей будут использовать безопасные для человека препараты.

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После проведения обработок, через три-пять дней, проводится контроль их эффективности. Его повторяют через 15-20 дней. В случае выявления клещей, проводится повторная обработка.

Напомним, с начала года к врачам из-за укусов клещей обратилось 23 жителя Ростовской области, сред них 12 детей.

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