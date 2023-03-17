Metallica стала владельцем завода виниловых пластинок

Барабанщик группы Ларс Ульрих подчеркнул, что Metallica очень рада вывести свое партнерство с Furnace на новый уровень и считает их родственными душами в культурном плане. Приобретение завода позволит ценителям виниловых пластинок иметь постоянный доступ к высококачественным записям в будущем, отметили музыканты.