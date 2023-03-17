Metallica стала владельцем завода виниловых пластинок

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Завод основан в 1996 году и выпускает множество переизданий, в том числе альбомы Ride The Lightning и Master Of Puppets для группы Metallica, пишет 360tv.ru со ссылкой на издание NME.
Барабанщик группы Ларс Ульрих подчеркнул, что Metallica очень рада вывести свое партнерство с Furnace на новый уровень и считает их родственными душами в культурном плане. Приобретение завода позволит ценителям виниловых пластинок иметь постоянный доступ к высококачественным записям в будущем, отметили музыканты.
Релиз первого альбома группы за последние шесть лет намечен на 14 апреля 2023 года, в который войдут 12 композиций.