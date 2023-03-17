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Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Metallica стала владельцем завода виниловых пластинок

Сегодня, 11:31
Группа Metallica приобрела контрольный пакет акций одного из крупнейших заводов по производству виниловых пластинок в США Furnace Record Pressing, расположенного в штате Вирджиния.

Завод основан в 1996 году и выпускает множество переизданий, в том числе альбомы Ride The Lightning и Master Of Puppets для группы Metallica, пишет 360tv.ru со ссылкой на издание NME.

Барабанщик группы Ларс Ульрих подчеркнул, что Metallica очень рада вывести свое партнерство с Furnace на новый уровень и считает их родственными душами в культурном плане. Приобретение завода позволит ценителям виниловых пластинок иметь постоянный доступ к высококачественным записям в будущем, отметили музыканты.

Релиз первого альбома группы за последние шесть лет намечен на 14 апреля 2023 года, в который войдут 12 композиций.

#В мире#Культура
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