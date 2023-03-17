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«Метр квадратный» стал региональным партнером Донстрой по реализации недвижимости

17 марта 2023, 05:30
Компания Донстрой выбрала экосистему недвижимости «Метр квадратный» (М2) региональным партнером по реализации жилых комплексов «Остров», «Событие», «Символ», «Сердце Столицы» и клубного дома «Река».

В компании отмечают стабильно высокий интерес жителей регионов к покупке недвижимости в Москве. Только в 2022 году в проектах Донстрой прошло порядка 800 сделок с региональными покупателями.

По словам директора департамента продаж Донстрой Анны Коробкова такое партнёрство вызвано высоким интересом покупателей из регионов к проектам компании. «Мы заключили партнерское соглашение с экосистемой недвижимости „Метр квадратный“, которая представлена во всех регионах России» — говорит Анна. Благодаря экосистеме можно получить информацию о жилых комплексах от профессиональных консультантов, не покидая свой город, а покупку можно совершать дистанционно.

«Метр квадратный» — давний партнер Донстроя, с помощью онлайн-сервисов партнёра прошло уже более 20 тыс. сделок.

«С помощью М2 будут оказываться услуги по продаже объектов девелопера только клиентам, проживающим в регионах России, — обращает внимание Анна Коробкова. — С московскими покупателями недвижимости Донстрой продолжает взаимодействовать напрямую».

В 2022 году среди региональных покупателей пользовались спросом жилые комплексы «Остров» в Мнёвниковской пойме, «Символ» в Лефортово, «Событие» в Раменках.

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