«Метр квадратный» стал региональным партнером Донстрой по реализации недвижимости

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
В компании отмечают стабильно высокий интерес жителей регионов к покупке недвижимости в Москве. Только в 2022 году в проектах Донстрой прошло порядка 800 сделок с региональными покупателями.
По словам директора департамента продаж Донстрой Анны Коробкова такое партнёрство вызвано высоким интересом покупателей из регионов к проектам компании. «Мы заключили партнерское соглашение с экосистемой недвижимости „Метр квадратный“, которая представлена во всех регионах России» — говорит Анна. Благодаря экосистеме можно получить информацию о жилых комплексах от профессиональных консультантов, не покидая свой город, а покупку можно совершать дистанционно.
«Метр квадратный» — давний партнер Донстроя, с помощью онлайн-сервисов партнёра прошло уже более 20 тыс. сделок.
«С помощью М2 будут оказываться услуги по продаже объектов девелопера только клиентам, проживающим в регионах России, — обращает внимание Анна Коробкова. — С московскими покупателями недвижимости Донстрой продолжает взаимодействовать напрямую».
В 2022 году среди региональных покупателей пользовались спросом жилые комплексы «Остров» в Мнёвниковской пойме, «Символ» в Лефортово, «Событие» в Раменках.