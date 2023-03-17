Минтруд России разбирается в конфликте, возникшем в Wildberries

Ведомство в настоящее время занимается изучением ситуации, возникшей в маркетплейсе, и рассматривает документацию. Как рассказал Котяков, после анализа заявлений граждан Минтруд вместе с Генпрокуратурой РФ примут решение о проведении возможных проверок Wildberries, сообщили «Народные Новости».