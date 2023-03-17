Минтруд России разбирается в конфликте, возникшем в Wildberries

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Ведомство в настоящее время занимается изучением ситуации, возникшей в маркетплейсе, и рассматривает документацию. Как рассказал Котяков, после анализа заявлений граждан Минтруд вместе с Генпрокуратурой РФ примут решение о проведении возможных проверок Wildberries, сообщили «Народные Новости».
В середине марта сотрудники Wildberries объявили забастовку из-за введенной магазином несправедливой системы штрафов.