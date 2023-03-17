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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Минтруд России разбирается в конфликте, возникшем в Wildberries

Сегодня, 13:08
Компания Wildberries обязана соблюдать нормы трудового законодательства России. Об этом заявил руководитель Минтруда РФ Антон Котяков.

Ведомство в настоящее время занимается изучением ситуации, возникшей в маркетплейсе, и рассматривает документацию. Как рассказал Котяков, после анализа заявлений граждан Минтруд вместе с Генпрокуратурой РФ примут решение о проведении возможных проверок Wildberries, сообщили «Народные Новости».

В середине марта сотрудники Wildberries объявили забастовку из-за введенной магазином несправедливой системы штрафов.

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