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На всех тротуарах Ростова обещают сделать пандусы к 2024 году

17 марта 2023, 07:23
Фото: 1MI
На всех тротуарах Ростова обещают сделать пандусы к 2024 году
В Ростове обещают построить более 800 пандусов для маломобильных групп населения к 2024 году, об этом сообщил замглавы администрации по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков.

В своей беседе с порталом «АиФ — Ростов-на-Дону» Дмитрий Симков напомнил, что еще в прошлом году в городе запустили программу по организации пандусов для маломобильных групп населения. За прошедшие месяцы в Ленинском районе сделали более сотни пандусов, по городу — более 600. В текущем году перед властями стоит задача оборудовать еще 843 пандуса.

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«Все тротуары до 2024 года будут с пандусами», — подытожил Дмитрий Симков, объяснив, что пандусы играют решающую роль в обеспечении мобильности людей с ограниченными возможностями свободного передвижения.

Ранее стало известно, что в Ростовской области обновят помост в Танаисе и приспособят его для посещения комплекса маломобильными туристами.

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