На всех тротуарах Ростова обещают сделать пандусы к 2024 году

В своей беседе с порталом «АиФ — Ростов-на-Дону» Дмитрий Симков напомнил, что еще в прошлом году в городе запустили программу по организации пандусов для маломобильных групп населения. За прошедшие месяцы в Ленинском районе сделали более сотни пандусов, по городу — более 600. В текущем году перед властями стоит задача оборудовать еще 843 пандуса.