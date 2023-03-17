На всех тротуарах Ростова обещают сделать пандусы к 2024 году

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В своей беседе с порталом «АиФ — Ростов-на-Дону» Дмитрий Симков напомнил, что еще в прошлом году в городе запустили программу по организации пандусов для маломобильных групп населения. За прошедшие месяцы в Ленинском районе сделали более сотни пандусов, по городу — более 600. В текущем году перед властями стоит задача оборудовать еще 843 пандуса.
«Все тротуары до 2024 года будут с пандусами», — подытожил Дмитрий Симков, объяснив, что пандусы играют решающую роль в обеспечении мобильности людей с ограниченными возможностями свободного передвижения.
Ранее стало известно, что в Ростовской области обновят помост в Танаисе и приспособят его для посещения комплекса маломобильными туристами.