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Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

На выходных всю Ростовскую область накроют проливные дожди с 18 марта

17 марта 2023, 05:53
Фото: 1mi
В Ростовской области на выходных, 18 и 19 марта, ожидается дождливая погода, сообщили синоптики.

По ночам и утром в регионе может быть туманно, а ветер усилится до 14 метров в секунду. В области должен пройти небольшой дождь.

Температура воздуха в северных районах составит около 9 градусов. В других территориях она будет немного выше.

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В Ростове в эти дни будет облачно, а в ночь на воскресенье пройдут дожди. Максимальная температура воздуха составит 13 градусов. 

Дождливая погода в регионе ожидается и в начале следующей недели. 

Ранее синоптик Елена Назарова рассказала, когда в Ростове-на-Дону наступит жара этой весной. Расширенный материал читайте по ссылке. 

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