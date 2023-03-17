Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:57
Updated Сегодня, 05:57
По ночам и утром в регионе может быть туманно, а ветер усилится до 14 метров в секунду. В области должен пройти небольшой дождь.
Температура воздуха в северных районах составит около 9 градусов. В других территориях она будет немного выше.
В Ростове в эти дни будет облачно, а в ночь на воскресенье пройдут дожди. Максимальная температура воздуха составит 13 градусов.
Дождливая погода в регионе ожидается и в начале следующей недели.
Ранее синоптик Елена Назарова рассказала, когда в Ростове-на-Дону наступит жара этой весной. Расширенный материал читайте по ссылке.