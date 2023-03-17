По информации Lenta.ru, с ребенком, помимо отца, жили мачеха и ее родная дочь. Сожительница отца не пыталась спасти мальчика, так как ее дочь мужчина не трогал. Также учителя и знакомые семьи утверждают, что с виду истязатель выглядел заботливым и ответственным родителем.