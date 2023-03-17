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Published Сегодня, 12:01

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Updated Сегодня, 12:03

Ногти плоскогубцами вырывал сыну житель Ростовской области из-за оценок в школе

17 марта 2023, 12:01
Фото: Stefan/cc0/wikimedia.org
Житель Ростовской области вырывал сыну ногти плоскогубцами из-за оценок в школе
Житель Ростовской области несколько лет издевался над сыном из-за плохих оценок в школе, рассказали СМИ.

Житель Ростовской области в течение семи лет подвергал сына жестокому насилию. Из-за плохих оценок в школе отец мог обжигать ладони сына над горящей конфоркой, колоть руки иголками, вырывать ногти плоскогубцами. Помимо этого, ребенка практически не кормили, выгоняли ночевать на улицу и били головой о стену.

Издевательства длились до того, как мальчику исполнилось 13 лет. Однажды он сбежал из дома к подруге, которая уговорила его обратиться в полицию.

По информации Lenta.ru, с ребенком, помимо отца, жили мачеха и ее родная дочь. Сожительница отца не пыталась спасти мальчика, так как ее дочь мужчина не трогал. Также учителя и знакомые семьи утверждают, что с виду истязатель выглядел заботливым и ответственным родителем.

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В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным в систематическом причинении физического и психического насилия ребенку. Он приведет за решеткой 6,5 лет, а также обязан выплатить в интересах сына 500 тысяч рублей.

Ранее жительница Ростовской области до смерти закормила свою полугодовалую дочь.

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