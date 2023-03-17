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Updated Сегодня, 07:57

Политолог Сухарь пояснил, почему в Ростовской области не вводят военное положение

17 марта 2023, 07:54
Фото: 1MI
Политолог Сухарь пояснил, почему в Ростовской области не введут военное положение
Военное положение не может вводиться на территории отдельных регионов. В регионах могут вводиться только различные уровни реагирования, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

По словам собеседника, военное положение может быть введено только в случае военных действий на территории всей страны.

«А Россия не ведет войну с Украиной. Мы проводим специальную военную операцию, поэтому вводить военное положение и политически, и юридически не корректно», — отмечает Александр Сухарь.

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Собеседник делится мнением, что поставленные задачи российская армия решит в течение года. По его прогнозам, введение военного положения не потребуется.

«Если только мы не столкнемся с провокациями коллективного Запада. Ведь мы уже видели беспилотник над Черным морем. Определенная активация заметна вблизи границ на юге нашей страны», — добавляет политолог. 

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области введен запрет на использование дронов. 

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