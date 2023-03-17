Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
По словам собеседника, военное положение может быть введено только в случае военных действий на территории всей страны.
«А Россия не ведет войну с Украиной. Мы проводим специальную военную операцию, поэтому вводить военное положение и политически, и юридически не корректно», — отмечает Александр Сухарь.
Собеседник делится мнением, что поставленные задачи российская армия решит в течение года. По его прогнозам, введение военного положения не потребуется.
«Если только мы не столкнемся с провокациями коллективного Запада. Ведь мы уже видели беспилотник над Черным морем. Определенная активация заметна вблизи границ на юге нашей страны», — добавляет политолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области введен запрет на использование дронов.