Председатель КНР планирует с официальным визитом посетить РФ

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Как сообщает издание ЯМАЛ 1 со ссылкой на сайт Кремля, лидеры двух государств обсудят вопросы развития в перспективе отношений партнерства и взаимодействия между Россией и Китаем. Об этом пишет infox.ru.
Кроме того, они обменяются мнениями касаемо углубления партнерства между обеими странами на международной площадке. Также представители подпишут несколько важных документов.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве КНР, благодаря визиту в Россию, появится новый импульс для развития отношений двух стран.