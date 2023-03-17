rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Председатель КНР планирует с официальным визитом посетить РФ

Сегодня, 13:06
С 20 по 22 марта с официальным визитом в Россию прибудет председатель КНР Си Цзиньпинь.

Как сообщает издание ЯМАЛ 1 со ссылкой на сайт Кремля, лидеры двух государств обсудят вопросы развития в перспективе отношений партнерства и взаимодействия между Россией и Китаем. Об этом пишет infox.ru.

Кроме того, они обменяются мнениями касаемо углубления партнерства между обеими странами на международной площадке. Также представители подпишут несколько важных документов.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве КНР, благодаря визиту в Россию, появится новый импульс для развития отношений двух стран.

Подпишитесь
Ростовский депутат Бородай прогнозирует эскалацию конфликта на Украине летом 2023-го
Сегодня, 08:06
Тела погибших при пожаре сотрудников ПУ ФСБ в Ростове пока опознать не удалось
Сегодня, 07:27
В Ростовской области к награде представили шахтера, спасшего детей из огня
Сегодня, 09:13
В финансировании ВСУ обвинили 34-летнего уроженца Ростовской области
Сегодня, 06:58
Политолог Сухарь пояснил, почему в Ростовской области не вводят военное положение
Сегодня, 07:54
На всех тротуарах Ростова обещают сделать пандусы к 2024 году
Сегодня, 07:23