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Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

Прохладная и ветреная погода ожидается на выходных в Ростове-на-Дону

17 марта 2023, 05:15
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных сложится прохладная погода с температурой 11 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу должны пройти дожди, столбики термометров покажут 14 градусов. Осадки прекратятся ближе к вечеру, а ночью похолодает до семи градусов.

В субботу днем обещают облачную погоду с температурой 13 градусов. Порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.

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Во воскресенье, 19 марта, станет еще холоднее, скорость ветра не изменится. Такие же погодные условия ожидаются и в понедельник. 

Во вторник и среду, 21 и 22 марта, пройдут дожди, но ветер стихнет. А к четвергу температура поднимется до 17 градусов. 

Синоптик Елена Назарова рассказала, когда в Ростове-на-Дону наступит жара этой весной.

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