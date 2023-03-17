Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
В пятницу должны пройти дожди, столбики термометров покажут 14 градусов. Осадки прекратятся ближе к вечеру, а ночью похолодает до семи градусов.
В субботу днем обещают облачную погоду с температурой 13 градусов. Порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.
Во воскресенье, 19 марта, станет еще холоднее, скорость ветра не изменится. Такие же погодные условия ожидаются и в понедельник.
Во вторник и среду, 21 и 22 марта, пройдут дожди, но ветер стихнет. А к четвергу температура поднимется до 17 градусов.
Синоптик Елена Назарова рассказала, когда в Ростове-на-Дону наступит жара этой весной.