Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
Международный уголовный суд, расположенный в Гааге, выдал ордер на арест Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Эта информация сообщается на сайте суда.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, решения международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения. В том числе, с правовой точки зрения.
«Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные „рецепты“ на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — подчеркнула Захарова.
Ростовский политолог делится мнением, что суд в Гааге уже несколько лет является политизированным органом, далеким от реального правосудия.
«Те же США за свою историю участвовали в 105 войнах и вооруженных конфликтах. Неоднократно меняли правительства в других государствах, убивали их лидеров», — отмечает Александр Сухарь.
В качестве примера спикер припоминает незаконные способы ареста различных сербских руководителей.
«Вспомните политика Слободана Милошевича. Он, начав говорить правду о том, что делали США на территории Югославии, неожиданно покончил с собой в камере Гаагского трибунала, — говорит собеседник. — В XX веке были народы, которые преследовались гитлеровскими нацистами. Сейчас США и их западные союзники превратились в новых гитлеровцев, в новых неонацистов, которые преследуют все русское, все российское. Соответственно, лидер нашей страны естественным образом становится главным врагом для этого западного мира».
По словам политолога, не только сама Россия не отдаст своего лидера этим западным странам, но, как показывает практика, большинство стран мира выступят против такого решения.
«Ордер на арест — это политический шаг, выраженный в желании выразить свою позицию, подразнив те страны, которые выступают против гегемонии США и их союзников», — резюмирует эксперт.
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