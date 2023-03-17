«Вспомните политика Слободана Милошевича. Он, начав говорить правду о том, что делали США на территории Югославии, неожиданно покончил с собой в камере Гаагского трибунала, — говорит собеседник. — В XX веке были народы, которые преследовались гитлеровскими нацистами. Сейчас США и их западные союзники превратились в новых гитлеровцев, в новых неонацистов, которые преследуют все русское, все российское. Соответственно, лидер нашей страны естественным образом становится главным врагом для этого западного мира».