Ростовский депутат Бородай прогнозирует эскалацию конфликта на Украине летом 2023-го

«Удар будет, скорее всего, достаточно серьезным, и наша задача на текущую весну, на начало лета, этот удар просто выдержать и истощить их ресурсы, как человеческие, так и материальные», — объяснил Бородай, добавив, что после этого западные страны постараются минимизировать собственные потери, связанные с финансированием ВСУ.