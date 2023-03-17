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Ростовский депутат Бородай прогнозирует эскалацию конфликта на Украине летом 2023-го

17 марта 2023, 08:06
Фото: 1MI
Ростовский депутат Бородай прогнозирует эскалацию конфликта на Украине летом 2023-го
Ростовский депутат Александр Бородай поделился прогнозом о том, что следует ожидать от спецоперации на Украине летом 2023 года, об этом он рассказал в последнем интервью порталу Украина.py.

В ходе интервью депутат Госдумы от Ростовской области и председатель Правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай рассказал, что в настоящий момент в зоне СВО идут бои, и, хотя он не готов пока дать положительную оценку происходящему, по его словам, в рядах противника чувствуется усталость и снарядный голод.

Александр Бородай уверен, что основные события развернутся в конце весны-начале лета 2023 года, и не последнюю роль в этом сыграют поставки западного оружия.

«В общем, они пойдут в свое последнее серьезное наступление. Они выгребают сейчас остатки своего мобилизационного ресурса», — рассказал Александр Бородай, добавив, что сейчас на Украине забирают на службу всех подряд — от гражданских лиц до сотрудников полиции, таможни и пограничных служб.

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Несмотря на это, парламентарий призывает не расслабляться и не радоваться возможной победе раньше времени.

«Удар будет, скорее всего, достаточно серьезным, и наша задача на текущую весну, на начало лета, этот удар просто выдержать и истощить их ресурсы, как человеческие, так и материальные», — объяснил Бородай, добавив, что после этого западные страны постараются минимизировать собственные потери, связанные с финансированием ВСУ.

Несмотря на это, парламентарий призывает не расслабляться и не радоваться возможной победе раньше времени.
Фото: 1MI

Александр Бородай уверен, что события весны и лета 2023 года имеют потенциал стать прологом к серьезному военному конфликту с другими странами, к которому России следует быть готовой.

«Это решающее сражение данной военной кампании, которая, по сути дела, является прологом, видимо, большой крупной […], которая нам еще предстоит», — в заключение добавил Александр Бородай.

Ранее ростовчане поддержали инициативу об обучении стрельбе.

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