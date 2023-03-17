Ростовский депутат предложил законодательно закрепить поощрения для сдавших нормы ГТО

«В 2022 году в Ростове-на-Дону комплекс ГТО прошли чуть менее 17 тысяч человек», — обнародовал цифры депутат. — Из них 4 871 сдавших получили знаки отличия: 1566 золотых, 2242 серебряных и 1063 бронзовых». Кузьмин предположил, что результаты были бы выше, если наградой за сдачу нормативов стали бы некие поощрения. «Например, сертификаты на занятия в фитнес-центрах» — написал он.