Ростовский депутат предложил законодательно закрепить поощрения для сдавших нормы ГТО

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
«В 2022 году в Ростове-на-Дону комплекс ГТО прошли чуть менее 17 тысяч человек», — обнародовал цифры депутат. — Из них 4 871 сдавших получили знаки отличия: 1566 золотых, 2242 серебряных и 1063 бронзовых». Кузьмин предположил, что результаты были бы выше, если наградой за сдачу нормативов стали бы некие поощрения. «Например, сертификаты на занятия в фитнес-центрах» — написал он.
Депутат подчеркнул, что тему мотивации поднимали не раз, в том числе на уровне Правительства России. Звучали предложения расширить меры поощрения тех, кто сдал нормативы, ценными подарками, льготными путевками на отдых и оздоровление или дополнительным отпуском с сохранением среднего заработка.
Павел Кузьмин напомнил, что выпущенные инструкции ограничивались рекомендациями работодателям. И предложил: «А если дополнительные дни отпуска, скажем, закрепить законодательно?».
Ранее в правительстве Ростовской области сообщили, что в регионе до 2024 года построят 45 специально оборудованных площадок для сдачи норм ГТО. Власти озвучивали мнение, что сдача комплекса ГТО стимулирует к занятию спортом.