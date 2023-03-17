Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
В спецоперации погиб 26-летий ростовский блогер и волонтер Евгений Дробин. Он доставлял на Донбасс гуманитарную помощь. На родине Дробин известен как автор YouTube-канала «Красный Бакелит». На нем он делал обзоры списанного оружия, а также рассказывал о военно-исторических реконструкциях и исследованиях.
Евгений не стало 23 февраля. В тот день он с товарищем доставлял груз в населенный Владовка. Позднее тела ростовчанина и его напарника нашли в лесополосе с огнестрельными ранениями.
Как сообщает Donday, похоронили Дробина в начале марта в Ставропольском крае, где проживают его родственники.
Официально о гибели Дробина не сообщалось.
Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб 29-летний отец двоих детей Александр Погорелов из Ростовской области.