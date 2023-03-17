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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Ростовского блогера и волонтера Евгения Дробина убили в зоне спецоперации

17 марта 2023, 14:28
Фото: Видео канал Красный бакелит
26-летнего ростовского блогера убили в зоне спецоперации
В ходе СВО погиб 26-летний блогер Евгений Дробин из Ростова-на-Дону, пишут СМИ.

В спецоперации погиб 26-летий ростовский блогер и волонтер Евгений Дробин. Он доставлял на Донбасс гуманитарную помощь. На родине Дробин известен как автор YouTube-канала «Красный Бакелит». На нем он делал обзоры списанного оружия, а также рассказывал о военно-исторических реконструкциях и исследованиях.

Евгений не стало 23 февраля. В тот день он с товарищем доставлял груз в населенный Владовка. Позднее тела ростовчанина и его напарника нашли в лесополосе с огнестрельными ранениями.

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Как сообщает Donday, похоронили Дробина в начале марта в Ставропольском крае, где проживают его родственники.

Официально о гибели Дробина не сообщалось.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб 29-летний отец двоих детей Александр Погорелов из Ростовской области.

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