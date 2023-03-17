В спецоперации погиб 26-летий ростовский блогер и волонтер Евгений Дробин. Он доставлял на Донбасс гуманитарную помощь. На родине Дробин известен как автор YouTube-канала «Красный Бакелит». На нем он делал обзоры списанного оружия, а также рассказывал о военно-исторических реконструкциях и исследованиях.