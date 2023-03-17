С начала года под колесами поезда погибли шесть жителей Ростовской области

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
В ведомстве сообщили, что за период с января по февраль 2023 года в Ростовской области шесть дончан погибли в результате несоблюдения правил безопасности во время нахождения рядом с объектами железнодорожной инфраструктуры. Еще три человека получили различные травмы.
В Минтранспорта уточнили, что хотя количество пострадавших оказалось таким же, как за аналогичный период прошлого года, человеческих жертв стало на треть меньше — в 2022 году за первые два месяца года погибли девять человек.
«Основной причиной травмирования остается хождение по путям в неположенных местах перед движущимся поездом», — сказано в сообщении ведомства. Население призвали быть бдительными и осторожными во время нахождения рядом с железной дорогой, чтобы сохранить себе жизнь и здоровье.
Ранее в Ростове объявили о создании дополнительной остановки для пригородных поездов.