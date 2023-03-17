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Updated Сегодня, 06:32

С начала года под колесами поезда погибли шесть жителей Ростовской области

17 марта 2023, 06:30
Фото: 1MI
С начала года под колесами поезда погибли шесть жителей Ростовской области
В Ростовской области за первые два месяца 2023 года на железнодорожных путях и около них погибли шесть человек, еще трое получили травмы, об этом рассказали в пресс-службе Минтранспорта региона.

В ведомстве сообщили, что за период с января по февраль 2023 года в Ростовской области шесть дончан погибли в результате несоблюдения правил безопасности во время нахождения рядом с объектами железнодорожной инфраструктуры. Еще три человека получили различные травмы.

В Минтранспорта уточнили, что хотя количество пострадавших оказалось таким же, как за аналогичный период прошлого года, человеческих жертв стало на треть меньше — в 2022 году за первые два месяца года погибли девять человек.

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«Основной причиной травмирования остается хождение по путям в неположенных местах перед движущимся поездом», — сказано в сообщении ведомства. Население призвали быть бдительными и осторожными во время нахождения рядом с железной дорогой, чтобы сохранить себе жизнь и здоровье.

Ранее в Ростове объявили о создании дополнительной остановки для пригородных поездов.

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