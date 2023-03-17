Салихова считает, что "Спартаку" и "Динамо" надо объединится

Добавим, что "Спартак" не досчитался очков в чемпионате России из-за незасчитанного гола в игре против "Факела" (2:2). "Динамо" не дали пробить пенальти в матче Кубка России против "Зенита", но бело-голубые все равно прошли соперника в послематчевой серии одиннадцатиметровых штрафных ударов.