rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 21:08

Published Вчера, 21:08

Modified Вчера, 21:08

Updated Вчера, 21:08

Салихова считает, что "Спартаку" и "Динамо" надо объединится

Вчера, 21:08
Зарема Салихова, жена Леонида Федуна, долгое время владевшего "Спартаком", заявила, что в настоящий момент есть один способ борьбы с судейскими ошибками.

Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на "Метарейтинг".

По ее мнению, "Спартаку" и "Динамо" надо объединится для борьбы с "судейским беспределом".

Добавим, что "Спартак" не досчитался очков в чемпионате России из-за незасчитанного гола в игре против "Факела" (2:2). "Динамо" не дали пробить пенальти в матче Кубка России против "Зенита", но бело-голубые все равно прошли соперника в послематчевой серии одиннадцатиметровых штрафных ударов.

Подпишитесь
В Ростове врачи БСМП борются за жизнь пострадавшего в пожаре на Сиверса
Вчера, 11:56
Очевидцы рассказали о последствиях взрыва в здании Погрануправления ФСБ в Ростове
Вчера, 11:39
Две стены обрушились в результате пожара в здании Погрануправления ФСБ в Ростове
Вчера, 11:34
Губернатор Голубев: пожар в Ростове не несет угрозы соседним домам
Вчера, 11:33
В Ростове число жертв пожара на Сиверса выросло до трех человек
Вчера, 14:15
В Ростове вызвали саперов к месту пожара в ПУ ФСБ на улице Сиверса
Вчера, 13:29