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Published Сегодня, 15:41

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«Сколько можно?»: ростовчане выступили против строительства очередного ЖК в центре

17 марта 2023, 15:41
Фото: «Панорама (Ростов-на-Дону)» / Сiаn.ru
«Сколько можно?»: ростовчане выступили против строительства очередного ЖК в центре
В Ростове на Богатяновском спуске планируется строительство 25-этажного жилого комплекса, новость об этом активно обсуждают в соцсетях горожане.

Госэкспертиза одобрила проект строительства 25-этажного дома на Богатяновском спуске, 3 в Ростове. Высотка будет находиться рядом с Богатым источником и заводоуправлениемм «Красного Дона». Застройщиком указана ООО «СЗ „Панорама-2“. Помимо самого дома, построить хотят и автостоянку.

Ростовчане в соцсетях написали, что не рады появлению нового «человейника» рядом с набережной. Они с грустной иронией пишут: «Правильно… Городу же не хватает высоток. Зачем нам старые дома?». «Все против мнения ростовчан. Только погоня за прибылью», «Сколько можно строить?», «Да они надоели! В центре и так пробки — не пройти, не проехать! А они ещё лепят и лепят. Есть правый берег в сторону Батайска — вот там и стройте, а центр оставьте в покое», «Скоро забор от Аксая до Буденовского из многоэтажек будет», — замечают разгневанные комментаторы.

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Однако нашлись и те, кто поддержал строительство ЖК. Они пишут: «Я бы взял там квартиру», «А какую ценность несут для города старинные дома?».

Ранее сообщалось, что на левом берегу Дона в Ростове построят парковочный комплекс для фур.

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