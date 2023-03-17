Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Госэкспертиза одобрила проект строительства 25-этажного дома на Богатяновском спуске, 3 в Ростове. Высотка будет находиться рядом с Богатым источником и заводоуправлениемм «Красного Дона». Застройщиком указана ООО «СЗ „Панорама-2“. Помимо самого дома, построить хотят и автостоянку.
Ростовчане в соцсетях написали, что не рады появлению нового «человейника» рядом с набережной. Они с грустной иронией пишут: «Правильно… Городу же не хватает высоток. Зачем нам старые дома?». «Все против мнения ростовчан. Только погоня за прибылью», «Сколько можно строить?», «Да они надоели! В центре и так пробки — не пройти, не проехать! А они ещё лепят и лепят. Есть правый берег в сторону Батайска — вот там и стройте, а центр оставьте в покое», «Скоро забор от Аксая до Буденовского из многоэтажек будет», — замечают разгневанные комментаторы.
Однако нашлись и те, кто поддержал строительство ЖК. Они пишут: «Я бы взял там квартиру», «А какую ценность несут для города старинные дома?».
Ранее сообщалось, что на левом берегу Дона в Ростове построят парковочный комплекс для фур.