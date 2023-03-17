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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Сотрудник СИЗО в Ростовской области снабжал осужденного наркотиками

17 марта 2023, 11:27
Фото: 1MI
Сотрудник СИЗО в Ростовской области снабжал осужденного сильнодействующими веществами
В Ростовской области будут судить бывшего сотрудника СИЗО, попавшего на взятке, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Следствие установило, что обвиняемый получил от осужденного 20 тысяч рублей. За это он принес на территорию следственного изолятора сильнодействующее вещество.

Когда это стало известно, сотрудника задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Теперь все материалы рассмотрит Новочеркасский городской суд.

Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит до 10 лет колонии.

Ранее стало известно, что в Морозовске мать подростков будут судить за попытку приучить детей к наркотикам. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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