Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Следствие установило, что обвиняемый получил от осужденного 20 тысяч рублей. За это он принес на территорию следственного изолятора сильнодействующее вещество.
Когда это стало известно, сотрудника задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Теперь все материалы рассмотрит Новочеркасский городской суд.
Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит до 10 лет колонии.
Ранее стало известно, что в Морозовске мать подростков будут судить за попытку приучить детей к наркотикам. Материал на эту тему читайте по ссылке.