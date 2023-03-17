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Стали известны подробности гибели сотрудника пиццерии при пожаре на Сиверса в Ростове

17 марта 2023, 11:06
Фото: rostovgazeta.ru
Стали известны подробности гибели сотрудника пиццерии при пожаре на Сиверса в Ростове
В Ростове-на-Дону при пожаре в здании Погрануправления ФСБ РФ по региону мог погибнуть сотрудник сети заведений «Додо Пицца», стало известно источнику RostovGazeta.

Короткое замыкание в здании на улице Сиверса привело к взрыву емкостей с ГСМ и пожару на площади более 800 квадратных метров. Это произошло в четверг, 16 марта, около 12.30 мск. Справиться с пожаром удалось только к 16.40 мск.

Глава региона Василий Голубев прокомментировал происшествие и заявил, что при пожаре пострадал один человек. Позднее стало известно об обрушении двух стен здания склада, где произошел пожар, четырех погибших и пятерых раненых.

«Одним погибшим является сотрудник сети заведения „Додо Пицца“», — рассказал корреспонденту источник. Официальной информации о погибших и о том, кем они являются, не поступало.

В компании «Додо Пицца» также пока не подтвердили гибель своего сотрудника. Данные сведения уточняются.

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