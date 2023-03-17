Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Короткое замыкание в здании на улице Сиверса привело к взрыву емкостей с ГСМ и пожару на площади более 800 квадратных метров. Это произошло в четверг, 16 марта, около 12.30 мск. Справиться с пожаром удалось только к 16.40 мск.
Глава региона Василий Голубев прокомментировал происшествие и заявил, что при пожаре пострадал один человек. Позднее стало известно об обрушении двух стен здания склада, где произошел пожар, четырех погибших и пятерых раненых.
«Одним погибшим является сотрудник сети заведения „Додо Пицца“», — рассказал корреспонденту источник. Официальной информации о погибших и о том, кем они являются, не поступало.
В компании «Додо Пицца» также пока не подтвердили гибель своего сотрудника. Данные сведения уточняются.