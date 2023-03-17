Короткое замыкание в здании на улице Сиверса привело к взрыву емкостей с ГСМ и пожару на площади более 800 квадратных метров. Это произошло в четверг, 16 марта, около 12.30 мск. Справиться с пожаром удалось только к 16.40 мск.