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Суд в Ростовской области рассмотрит дело о скандальных аксайских рынках

17 марта 2023, 11:53
Фото: 1MI
Суд в Ростовской области рассмотрит дело о скандальных аксайских рынках
В Ростовской области суд рассмотрит материалы дела в отношении 16 фигурантов, связанных с закрытыми аксайскими рынками, сообщают СМИ.

Напомним, что аксайские рынки закрыли в апреле 2021 года, когда на них ворвались силовики. Оказалось, что торговые точки на протяжении многих лет работали незаконно, что в дальнейшем признали суды.

Вместе с тем прошли аресты множества бизнесменов, а также действующего на тот момент главы Аксайского района Виталия Борзенко, которым вменяют участие в ОПГ предпринимателя Карима Бабаева, а также передачу в аренду муниципальной земли и получение с этого дохода на сумму более 300 миллионов рублей.

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По информации «АиФ-Ростов», дело находится на рассмотрении в Сочи, но в настоящее время приняли решение передать все материалы обратно в Ростов. Пролетарский районный суд их еще не получил.

Рассмотрения дела по существу пока не началось.

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