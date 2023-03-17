Вместе с тем прошли аресты множества бизнесменов, а также действующего на тот момент главы Аксайского района Виталия Борзенко, которым вменяют участие в ОПГ предпринимателя Карима Бабаева, а также передачу в аренду муниципальной земли и получение с этого дохода на сумму более 300 миллионов рублей.