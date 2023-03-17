Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Напомним, что аксайские рынки закрыли в апреле 2021 года, когда на них ворвались силовики. Оказалось, что торговые точки на протяжении многих лет работали незаконно, что в дальнейшем признали суды.
Вместе с тем прошли аресты множества бизнесменов, а также действующего на тот момент главы Аксайского района Виталия Борзенко, которым вменяют участие в ОПГ предпринимателя Карима Бабаева, а также передачу в аренду муниципальной земли и получение с этого дохода на сумму более 300 миллионов рублей.
По информации «АиФ-Ростов», дело находится на рассмотрении в Сочи, но в настоящее время приняли решение передать все материалы обратно в Ростов. Пролетарский районный суд их еще не получил.
Рассмотрения дела по существу пока не началось.