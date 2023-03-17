В Ростове пытаются установить личности погибших во взрыве на Сиверса

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Накануне в Ростове-на-Дону произошел крупный пожар в здании управления погранслужбы ФСБ на улице Сиверса, 20. Пожару предшествовал взрыв емкостей с ГСМ из-за короткого замыкания проводки.
Даже почти спустя сутки после пожара местные экстренные службы не предоставили никаких данных о точном количестве жертв и пострадавших, однако на вечер 16 марта в СМИ сообщалось, что погибли трое дончан, еще пятеро человек пострадали.
На сегодняшний день число жертв пожара увеличилось до четырех человек, а Telegram-канал Don Mash сообщает, что в Ростове стараются установить личности погибших.
Напомним, причиной пожара стало замыкание электропроводки в ремонтной мастерской, которое привело ко взрыву емкостей с горюче-смазочными материалами.