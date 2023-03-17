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Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Тела погибших при пожаре сотрудников ПУ ФСБ в Ростове пока опознать не удалось

17 марта 2023, 07:27
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове пытаются установить личности погибших во взрыве на Сиверса
В Ростове пытаются выяснить, кем были дончане, погибшие во время крупного пожара в здании ПУ ФСБ на Сиверса, об этом сообщили местные СМИ.

Накануне в Ростове-на-Дону произошел крупный пожар в здании управления погранслужбы ФСБ на улице Сиверса, 20. Пожару предшествовал взрыв емкостей с ГСМ из-за короткого замыкания проводки.

Даже почти спустя сутки после пожара местные экстренные службы не предоставили никаких данных о точном количестве жертв и пострадавших, однако на вечер 16 марта в СМИ сообщалось, что погибли трое дончан, еще пятеро человек пострадали.

В Ростове число пострадавших в пожаре на Сиверса увеличилось вдвое
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На сегодняшний день число жертв пожара увеличилось до четырех человек, а Telegram-канал Don Mash сообщает, что в Ростове стараются установить личности погибших.

Напомним, причиной пожара стало замыкание электропроводки в ремонтной мастерской, которое привело ко взрыву емкостей с горюче-смазочными материалами.

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