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Published Сегодня, 07:06

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Updated Сегодня, 07:11

Тело четвертого погибшего извлекли из под завалов здания ПУ ФСБ в Ростове

17 марта 2023, 07:06
Фото: rostovgazeta.ru
Четыре человека могли погибнуть при взрыве в здании Погрануправления ФСБ в Ростове

Тело четвертого погибшего извлекли из под завалов здания ПУ ФСБ в Ростове 17 марта

В Ростове-на-Дону нашли тело еще одного погибшего во время крупного пожара в здании Погрануправления ФСБ, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Напомним, что в четверг, 17 марта, короткое замыкание спровоцировало взрыв емкостей с ГСМ и крупный пожар. Пламя распространилось более, чем на 800 квадратных метров, а на его ликвидацию ушло несколько часов.

Губернатор Василий Голубев сообщал об одном пострадавшем, но Telegram-каналы позже писали, что это число увеличилось. Региональное УМЧС игнорирует любые запросы по этой теме.

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«В больницу доставили троих человек. К вечеру спасатели нашли три тела, утром в пятницу — еще одно. Их личности пока установить не удалось», — пишет Telegram-канал.

Официальной информации об этом не появлялось, она уточняется. Расширенный материал на тему пожара читайте по ссылке.

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