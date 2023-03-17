Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Напомним, что в четверг, 17 марта, короткое замыкание спровоцировало взрыв емкостей с ГСМ и крупный пожар. Пламя распространилось более, чем на 800 квадратных метров, а на его ликвидацию ушло несколько часов.
Губернатор Василий Голубев сообщал об одном пострадавшем, но Telegram-каналы позже писали, что это число увеличилось. Региональное УМЧС игнорирует любые запросы по этой теме.
«В больницу доставили троих человек. К вечеру спасатели нашли три тела, утром в пятницу — еще одно. Их личности пока установить не удалось», — пишет Telegram-канал.
Официальной информации об этом не появлялось, она уточняется. Расширенный материал на тему пожара читайте по ссылке.