Между тем, по информации, просочившейся в СМИ, пострадавших, как минимум, трое. Сейчас они находятся в больнице. К вечеру 16 марта спасатели достали тела трех погибших, а утром следующего дня — еще одного. Их личности пока устанавливаются. Официальные ведомства эти данные никак не комментировали.