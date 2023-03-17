Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Госэкспертиза одобрила строительство нового жилого комплекса с автостоянкой рядом с Богатым источником и заводоуправлением «Красного Дона» в Ростове. Находиться здание будет по адресу: проспект Богатяновский спуск, 3а.
Экспертной организацией выступило ООО «ГЕОСПЭК». Застройщиком же значится ООО «СЗ „Панорама-2“.
Известно, что здание будет иметь 25 этажей, включая подземную парковку для 105 машин. Дом хотят разместить всего в квартале от набережной — в зоне речного фасада.
В соцсетях ростовчане выступили против строительства в исторической части города очередного «человейника». Они предложили строить высотки на окраинах, а не перекрывать ими старинную архитектуру.
Портал «Ростовский городской транспорт» сообщил, что власти города рассматривают вопрос создания выделенных полос для общественного транспорта.
Сему движения хотят изменить в Пролетарском районе на улицах Комсомольской, Сарьяна и Мясникова. Заместитель главы департамента дорожного движения Ростова Нарек Тамразян заявил, что на этих улицах планируется организация спецполос для пассажирского транспорта.
Чиновник пояснил, что инициатива еще прорабатывается. «Детализируем, приземляем на улично-дорожную сеть», — заключил он.
Telegram-каналы сообщили об обнаружении еще одного погибшего в результате пожара в здании Погрануправления ФСБ в Ростове. Инцидент произошел 16 марта на проспекте Сиверса, 20. Короткое замыкание спровоцировало взрыв емкостей с топливом и пожар. Пламя охватило более 800 квадратных метров, на его тушение ушло несколько часов.
Губернатор Василий Голубев сообщил только об одном пострадавшем. МЧС России по региону любые запросы СМИ на эту тему игнорирует.
Между тем, по информации, просочившейся в СМИ, пострадавших, как минимум, трое. Сейчас они находятся в больнице. К вечеру 16 марта спасатели достали тела трех погибших, а утром следующего дня — еще одного. Их личности пока устанавливаются. Официальные ведомства эти данные никак не комментировали.
Информация уточняется.