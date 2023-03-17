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Updated Сегодня, 15:41

Центр Ростова застраивают «человейниками», а общественному транспорту выделяют полосы

17 марта 2023, 15:39
Фото: Lesless/cc by sa/wikimedia.org
Центр Ростова застраивают «человейниками», а общественному транспорту выделяют полосы
Выделенные полосы для общественного транспорта появятся сразу на нескольких улицах Ростова, тем временем рядом с набережной решили построить очередной ЖК, а на месте пожара в здании ПУ ФСБ на Сиверса нашли еще одного погибшего.

Новый «человейник»

Госэкспертиза одобрила строительство нового жилого комплекса с автостоянкой рядом с Богатым источником и заводоуправлением «Красного Дона» в Ростове. Находиться здание будет по адресу: проспект Богатяновский спуск, 3а.

Экспертной организацией выступило ООО «ГЕОСПЭК». Застройщиком же значится ООО «СЗ „Панорама-2“.

Известно, что здание будет иметь 25 этажей, включая подземную парковку для 105 машин. Дом хотят разместить всего в квартале от набережной — в зоне речного фасада.

В соцсетях ростовчане выступили против строительства в исторической части города очередного «человейника». Они предложили строить высотки на окраинах, а не перекрывать ими старинную архитектуру.

Госэкспертиза одобрила проект ЖК с автостоянкой на Богатяновском спуске в Ростове
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Выделенные полосы

Портал «Ростовский городской транспорт» сообщил, что власти города рассматривают вопрос создания выделенных полос для общественного транспорта.

Сему движения хотят изменить в Пролетарском районе на улицах Комсомольской, Сарьяна и Мясникова. Заместитель главы департамента дорожного движения Ростова Нарек Тамразян заявил, что на этих улицах планируется организация спецполос для пассажирского транспорта.

Чиновник пояснил, что инициатива еще прорабатывается. «Детализируем, приземляем на улично-дорожную сеть», — заключил он.

Фото: 1MI
В Ростове на трех улицах планируют сделать выделенные полосы для автобусов
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Новая жертва

Telegram-каналы сообщили об обнаружении еще одного погибшего в результате пожара в здании Погрануправления ФСБ в Ростове. Инцидент произошел 16 марта на проспекте Сиверса, 20. Короткое замыкание спровоцировало взрыв емкостей с топливом и пожар. Пламя охватило более 800 квадратных метров, на его тушение ушло несколько часов.

Губернатор Василий Голубев сообщил только об одном пострадавшем. МЧС России по региону любые запросы СМИ на эту тему игнорирует.

Между тем, по информации, просочившейся в СМИ, пострадавших, как минимум, трое. Сейчас они находятся в больнице. К вечеру 16 марта спасатели достали тела трех погибших, а утром следующего дня — еще одного. Их личности пока устанавливаются. Официальные ведомства эти данные никак не комментировали.

Информация уточняется.

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