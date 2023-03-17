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Published Сегодня, 19:15

Modified Сегодня, 19:17

Updated Сегодня, 19:17

У частных клиник в Ростове могут «урезать» финансирование из-за жалоб пациентов

17 марта 2023, 19:15
Фото: 1MI
Частные медицинские клиники могут лишиться финансирования из-за плохого качества услуг, пишут СМИ.

В Ростовской области подвели итоги ежегодной независимой оценки качества медицинских услуг. Выяснилось, что государственные больницы набрали, по результатам исследования, от 60 баллов из 100. Тем временем частные поликлиники, работающие в системе ОМС, зачастую не набирали и 30.

В Заксобрании Ростовской области это объяснили тем, что многие клиники препятствовали оценке. Дело в том, что она учитывает мнение жителей региона и касается всех учреждений, работающих с ОМС и получающих по квотам бюджетное финансирование.

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Как пишет Donnews, депутаты предложили учитывать оценку качества услуг при выделении средств для бесплатного обслуживания пациентов.

Ранее в Ростове-на-Дону частную клинику «Синергия» лишили лицензии через суд.

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#Алина Заярная#Здоровье#Общество#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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