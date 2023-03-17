Posted Сегодня, 19:15
Published Сегодня, 19:15
Modified Сегодня, 19:17
Updated Сегодня, 19:17
В Ростовской области подвели итоги ежегодной независимой оценки качества медицинских услуг. Выяснилось, что государственные больницы набрали, по результатам исследования, от 60 баллов из 100. Тем временем частные поликлиники, работающие в системе ОМС, зачастую не набирали и 30.
В Заксобрании Ростовской области это объяснили тем, что многие клиники препятствовали оценке. Дело в том, что она учитывает мнение жителей региона и касается всех учреждений, работающих с ОМС и получающих по квотам бюджетное финансирование.
Как пишет Donnews, депутаты предложили учитывать оценку качества услуг при выделении средств для бесплатного обслуживания пациентов.
Ранее в Ростове-на-Дону частную клинику «Синергия» лишили лицензии через суд.