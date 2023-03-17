В Санкт-Петербурге уроженца Ростовской области обвинили в финансировании ВСУ

Следователи представили версию, согласно которой дончанин с осени 2022 года по март 2023 года переводил деньги на банковские счета, целью которых было финансирование запрещенного на территории Российской Федерации нацбатальона «Азов», деятельность которого признали экстремистской. Деятельность этого вооруженного формирования в РФ строго запрещена и преследуется законом.