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В финансировании ВСУ обвинили 34-летнего уроженца Ростовской области

17 марта 2023, 06:58
Фото: ministryofdefenceua/CC BY-SA 2.0/flickr.com
В Санкт-Петербурге уроженца Ростовской области обвинили в финансировании ВСУ
В Санкт-Петербурге дончанину предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, подробностями поделились в пресс-службе ГСУ СК РФ.

Следственные органы предъявили обвинение 34-летнему дончанину, который подозревается в содействии терроризму.

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Следователи представили версию, согласно которой дончанин с осени 2022 года по март 2023 года переводил деньги на банковские счета, целью которых было финансирование запрещенного на территории Российской Федерации нацбатальона «Азов», деятельность которого признали экстремистской. Деятельность этого вооруженного формирования в РФ строго запрещена и преследуется законом.

«В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сказано в сообщении.

Ранее глава донского МВД объявил, что жители Ростовской области по незнанию финансировали ВСУ.

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