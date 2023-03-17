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В Каменске-Шахтинском ввели уровень повышенной опасности из-за воды с бактериями

17 марта 2023, 10:09
Фото: ТГ канал clatiufo
В Каменске-Шахтинском ввели уровень повышенной опасности из-за воды с вирусами
В Шахтерском микрорайоне Каменска-Шахтинского ввели режим повышенной готовности из-за опасной воды из-под крана с энтерококками, подробности рассказали в городских сообществах.

В четверг, 16 марта, Telgram-канал «Подслушано Каменск-Шахтинский» представил комментарий депутата Гордумы Владимира Фарафонова, который объявил о собрании комиссии по ЧС, посвященного качеству городского водоснабжения. Фарафонов объявил, что в пробах воды из Шахтерского микрорайона, взятых после скандала, обнаружили энтерококки.

«Комиссией принято решение о немедленном информировании жителей мкр. Шахтерского о не использовании воды для питья и приготовлении пищи из водопровода без кипячения, введен повышенный уровень опасности», — сказано в сообщении.

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Позднее в сообществе предоставили документы из местного управления РоспотребнадзораПозднее в сообществе предоставили документы из местного управления Роспотребнадзора
Позднее в сообществе предоставили документы из местного управления Роспотребнадзора
Фото: ТГ канал overhear_vkamenske

Позднее в сообществе предоставили документы из местного управления Роспотребнадзора, где городским властям предписали немедленно выяснить причины микробиологического загрязнения питьевой воды по нескольким адресам, включая детский сад №13, устранить причины загрязнения до 17 марта, а также отобрать пробы воды для проверки наличия вирусов гепатита А, энтеровирус, ротавирус, норовирус и астравирус и известить о ситуации население.

Ранее жители Каменска-Шахтинского обратились к президенту Путину из-за сохраняющихся проблем с качеством питьевой воды.

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