В Каменске-Шахтинском ввели уровень повышенной опасности из-за воды с вирусами

Позднее в сообществе предоставили документы из местного управления Роспотребнадзора, где городским властям предписали немедленно выяснить причины микробиологического загрязнения питьевой воды по нескольким адресам, включая детский сад №13, устранить причины загрязнения до 17 марта, а также отобрать пробы воды для проверки наличия вирусов гепатита А, энтеровирус, ротавирус, норовирус и астравирус и известить о ситуации население.