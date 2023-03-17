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Updated Сегодня, 16:00

В РЭО рассказали о разработке схемы обращения с отходами для Запорожской области

Сегодня, 16:00
Министерство природных ресурсов и экологии военно-гражданской администрации Запорожской области и Российский экологический оператор (РЭО) подписали дорожную карту по совместной разработке схемы обращения с мусором и концепции развития отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

В настоящее время идет сбор информации о нахождении источников образования и объемах ТКО, а также действующих и планируемых объектах обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО. Об этом рассказал глава РЭО Денис Буцаев, пишет 360tv.ru.

«Подписали дорожную карту, в рамках которой в настоящее время осуществляется сбор и верификация информации, необходимой для разработки территориальной схемы и концепции развития отрасли обращения с ТКО. Также прорабатываются варианты строительства современных комплексов по обращению с отходами около городов Мелитополь и Бердянск. Данные объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2026–2027 годах», — добавил гендиректор РЭО.

Отмечается, что от содержания территориальной схемы будет зависеть, каким образом будут вывозиться отходы и куда, а также сколько потребуется создать объектов размещения. Кроме того, станет возможным расчет предполагаемого объема ТКО, образуемого жителями.

Напомним, ранее стало известно, что к 2028 году в Мариуполе будет возведен экопромышленный парк (ЭПП). Парк будет включать комплекс заводов по переработке строительных и медицинских отходов. На начальном этапе мощность объекта составит 120 тысяч тонн в год, а далее она будет увеличена до 170 тысяч тонн. В настоящее время эксперты РЭО работают над основными технологическими решениями и вариантами предоставления мер поддержки проекту.

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