В РЭО рассказали о разработке схемы обращения с отходами для Запорожской области

Напомним, ранее стало известно, что к 2028 году в Мариуполе будет возведен экопромышленный парк (ЭПП). Парк будет включать комплекс заводов по переработке строительных и медицинских отходов. На начальном этапе мощность объекта составит 120 тысяч тонн в год, а далее она будет увеличена до 170 тысяч тонн. В настоящее время эксперты РЭО работают над основными технологическими решениями и вариантами предоставления мер поддержки проекту.