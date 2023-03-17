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В Ростове 4 дня не могут найти 15-летнюю школьницу

17 марта 2023, 10:30
Фото: Елена Корсунова / Лиза Алерт Ростов
В Ростове 4 дня не могут найти 15-летнюю школьницу
В Ростове с 13 марта продолжаются поиски девочки-подростка, подробностями поделились организаторы поискового отряда «ЛизаАлерт» в Ростовской области.

В четверг, 16 марта, поисковики «ЛизаАлерт» опубликовали сообщение о пропаже 15-летней школьницы из Ростова Ксении Комиссаровой.

Сообщается, что девочка пропала в понедельник, 13 марта. В характеристике указано, что рост девочки-подростка составляет 1,67 метра, у нее нормальное телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. В день исчезновения несовершеннолетняя была одета в черную куртку, а также черные кроссовки и спортивные брюки.

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Ростовчан и жителей Ростовской области призывают оказать содействие в поисках несовершеннолетней, отряд нуждается в добровольцах и любой информации о пропавшей, которую можно сообщить либо инфоргу Елене по номеру 8(906)691-91-38, либо по телефонам 8(800)700-54-52 и 112.

Ранее в Ростове после взрыва на Сиверса двух сотрудников ФСБ объявили пропавшими без вести.

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