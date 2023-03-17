Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В четверг, 16 марта, поисковики «ЛизаАлерт» опубликовали сообщение о пропаже 15-летней школьницы из Ростова Ксении Комиссаровой.
Сообщается, что девочка пропала в понедельник, 13 марта. В характеристике указано, что рост девочки-подростка составляет 1,67 метра, у нее нормальное телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. В день исчезновения несовершеннолетняя была одета в черную куртку, а также черные кроссовки и спортивные брюки.
Ростовчан и жителей Ростовской области призывают оказать содействие в поисках несовершеннолетней, отряд нуждается в добровольцах и любой информации о пропавшей, которую можно сообщить либо инфоргу Елене по номеру 8(906)691-91-38, либо по телефонам 8(800)700-54-52 и 112.
Ранее в Ростове после взрыва на Сиверса двух сотрудников ФСБ объявили пропавшими без вести.