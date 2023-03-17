Сообщается, что девочка пропала в понедельник, 13 марта. В характеристике указано, что рост девочки-подростка составляет 1,67 метра, у нее нормальное телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. В день исчезновения несовершеннолетняя была одета в черную куртку, а также черные кроссовки и спортивные брюки.