В этом году планируется изменить схему движения в Пролетарском районе, в частности, на улицах Комсомольской, Сарьяна и Мясникова. Замглавы департамента автодорог и дорожного движения Нарек Тамразян рассказал, что на этих улицах хотят ввести одностороннее движение с организацией спецполос для городского транспорта.