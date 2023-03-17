Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В этом году планируется изменить схему движения в Пролетарском районе, в частности, на улицах Комсомольской, Сарьяна и Мясникова. Замглавы департамента автодорог и дорожного движения Нарек Тамразян рассказал, что на этих улицах хотят ввести одностороннее движение с организацией спецполос для городского транспорта.
«Сейчас мы поэтапно прорабатываем эти вопросы, детализируем, приземляем на улично-дорожную сеть», — уточнил Тамразян.
Он добавил, что в прошлом году выделенная полоса появилась на улице Королева.
Напомним, что в Ростове запланированы массовые ограничения движения для водителей с 3 апреля. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.