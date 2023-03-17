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Published Сегодня, 12:46

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Updated Сегодня, 12:48

В Ростове на трех улицах планируют сделать выделенные полосы для автобусов

17 марта 2023, 12:46
Фото: mos.ru/cc by sa/wikimedia.org
В Ростове на трех улицах планируют сделать выделенные полосы для автобусов
В Ростове-на-Дону рассматривают вопрос создания выделенных полос для общественного транспорта, сообщает «Ростовский городской транспорт».

В этом году планируется изменить схему движения в Пролетарском районе, в частности, на улицах Комсомольской, Сарьяна и Мясникова. Замглавы департамента автодорог и дорожного движения Нарек Тамразян рассказал, что на этих улицах хотят ввести одностороннее движение с организацией спецполос для городского транспорта.

В Ростове запланированы массовые ограничения движения для водителей с 3 апреля
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«Сейчас мы поэтапно прорабатываем эти вопросы, детализируем, приземляем на улично-дорожную сеть», — уточнил Тамразян.

Он добавил, что в прошлом году выделенная полоса появилась на улице Королева.

Напомним, что в Ростове запланированы массовые ограничения движения для водителей с 3 апреля. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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