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Published Сегодня, 12:49

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В Ростове назвали причину прорыва теплотрассы, из-за которого обварились 14 человек

17 марта 2023, 12:49
Фото: rostov-gorod.ru
Стала известна причина прорыва трубы, из-за которого обварились 14 человек в Ростове
В Ростове назвали причину прорыва теплотрассы, из которого пострадали 14 человек, происшествие случилось в марте прошлого года на улице Малиновского, уголовное дело о нем сейчас рассматривает Советский районный суд.

В Советском районном суде Ростова рассматривают уголовное дело в отношении бывшего главного инженера «Ростовских тепловых сетей» Сергея Самборского. Его обвиняют в халатности, повлекшей ущерб здоровью и имуществу граждан.

Происшествие случилось 21 марта прошлого года. На улице Малиновского прорвало теплотрассу. Фонтан кипятка ударил в жилой дом. 14 его жильцов обварились, пострадали 12 квартир и три нежилых помещения.

Donnews сообщает, что, по версии обвинения, причиной ЧП стал срыв с трубы заплаты размером 40 на 40 сантиметров. Ее приварили к теплотрассе летом 2016 года сотрудники, подконтрольные Самборскому.

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На суде выступил и один из свидетелей — бывший начальник теплового района «Западный» ООО «РТС» Владимир Разувайло. Он заявил, что злополучную трубу на Малиновского после выхода из эксплуатации, вопреки нормам, не меняли и не ремонтировали. Также Разувайло заверяет, что был против идеи Самборского ставить на магистрали заплатку. Он выступал за полную замену поврежденной части трубопровода.

Адвокаты Самборского не согласны с показаниями Разувайло и пообещали доказать их несостоятельности на следующем заседании суда.

Напомним, пострадавшим в результате прорыва теплотрассы на Малиновского в Ростове выплатили по 50 тысяч рублей компенсации. Горожане были возмущены столь мизерной суммой и обратили внимание, что многие жильцы злополучного дома остались без окон и бытовой техники, а некоторые получили значительный ущерб здоровью.

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