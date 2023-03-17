На суде выступил и один из свидетелей — бывший начальник теплового района «Западный» ООО «РТС» Владимир Разувайло. Он заявил, что злополучную трубу на Малиновского после выхода из эксплуатации, вопреки нормам, не меняли и не ремонтировали. Также Разувайло заверяет, что был против идеи Самборского ставить на магистрали заплатку. Он выступал за полную замену поврежденной части трубопровода.