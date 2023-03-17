Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
В Советском районном суде Ростова рассматривают уголовное дело в отношении бывшего главного инженера «Ростовских тепловых сетей» Сергея Самборского. Его обвиняют в халатности, повлекшей ущерб здоровью и имуществу граждан.
Происшествие случилось 21 марта прошлого года. На улице Малиновского прорвало теплотрассу. Фонтан кипятка ударил в жилой дом. 14 его жильцов обварились, пострадали 12 квартир и три нежилых помещения.
Donnews сообщает, что, по версии обвинения, причиной ЧП стал срыв с трубы заплаты размером 40 на 40 сантиметров. Ее приварили к теплотрассе летом 2016 года сотрудники, подконтрольные Самборскому.
На суде выступил и один из свидетелей — бывший начальник теплового района «Западный» ООО «РТС» Владимир Разувайло. Он заявил, что злополучную трубу на Малиновского после выхода из эксплуатации, вопреки нормам, не меняли и не ремонтировали. Также Разувайло заверяет, что был против идеи Самборского ставить на магистрали заплатку. Он выступал за полную замену поврежденной части трубопровода.
Адвокаты Самборского не согласны с показаниями Разувайло и пообещали доказать их несостоятельности на следующем заседании суда.
Напомним, пострадавшим в результате прорыва теплотрассы на Малиновского в Ростове выплатили по 50 тысяч рублей компенсации. Горожане были возмущены столь мизерной суммой и обратили внимание, что многие жильцы злополучного дома остались без окон и бытовой техники, а некоторые получили значительный ущерб здоровью.