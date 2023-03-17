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Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

В Ростове запланированы массовые ограничения движения для водителей с 3 апреля

17 марта 2023, 06:55
Фото: 1MI
В Ростове запланированы массовые ограничения движения для водителей с 3 апреля
В Ростове-на-Дону с апреля будут вводить ограничения движения в нескольких частях города, сообщили в городской администрации.

С 3 по 24 апреля перекроют движение на улице Малое Зеленое Кольцо на участке от Днепропетровской до Можайской. Причиной станет ремонт дороги.

Кроме того, с 3 апреля до 30 мая нельзя будет проехать по Менжинского в районе строения № 2. Здесь также проведут ремонт дорожного покрытия. 

Движение перекрыли на Сиверса в районе пожара на территории ПУ ФСБ в Ростове
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С 17 апреля по 8 мая проезд запретят по улице Вятская от Орской до Панфиловцев. 

А со 2 по 25 мая не получится проехать в переулке Ольховский от Нариманова до Евдокимова. 

Ранее движение перекрывали на Сиверса в районе пожара на территории ПУ ФСБ в Ростове. Расширенный материал о возгорании читайте по ссылке. 

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Движение#Илья Протвинов
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