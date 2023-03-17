Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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С 3 по 24 апреля перекроют движение на улице Малое Зеленое Кольцо на участке от Днепропетровской до Можайской. Причиной станет ремонт дороги.
Кроме того, с 3 апреля до 30 мая нельзя будет проехать по Менжинского в районе строения № 2. Здесь также проведут ремонт дорожного покрытия.
С 17 апреля по 8 мая проезд запретят по улице Вятская от Орской до Панфиловцев.
А со 2 по 25 мая не получится проехать в переулке Ольховский от Нариманова до Евдокимова.
Ранее движение перекрывали на Сиверса в районе пожара на территории ПУ ФСБ в Ростове. Расширенный материал о возгорании читайте по ссылке.