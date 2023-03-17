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Updated Сегодня, 09:15

В Ростовской области к награде представили шахтера, спасшего детей из огня

17 марта 2023, 09:13
Фото: Архив героя публикации / МК
В Ростовской области к награде представили шахтера, спасшего детей из огня
В Ростовской области к награде МЧС России представили шахтера Валерия Харитонова, который спас детей из пылающего дома, об этом сообщили в пресс-службе донского УМЧС.

Напомним, 21 февраля в хуторе Ленин произошла страшная трагедия — в пожаре сгорели два малолетних ребенка в возрасте трех и четырех лет.

Уже тогда сообщали, что жертвами огня могли стать еще трое детей дошкольного возраста, однако на помощь пришел местный житель — шахтер на пенсии 56–летний Валерий Харитонов, который вынес из огня детей 1, 2 и 6 лет.

Валерий Харитонов, который вынес из огня детей 1, 2 и 6 лет.
Фото: МЧС Ростовской области
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«ГУ МЧС России по Ростовской области ходатайствует о награждении Валерия Харитонова», — сказано в сообщении ведомства.

Напомним, в прошлом по факту гибели детей завели уголовное дело. Кроме того, в ходе расследования удалось выяснить, что возгорание произошло в отсутствие родителей, которые пошли провожать гостей после дня рождения одной из дочек и остались у знакомых.

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