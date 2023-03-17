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Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

В Ростовской области продавали опасную для здоровья свинину в марте

17 марта 2023, 04:53
Фото: 1mi
В Ростовской области во время проверок обнаружили мясо свинины, опасное для здоровья, сообщает Ростовский референтный центр Россельхознадзора.

На исследования направили образец мяса свинины и обнаружили микрорганизмы, которые могут отрицательно сказаться на состоянии здоровья. Продажа такой продукции является нарушением установленных требований.

Употребление подобного мяса может вызвать отравление. Сильнее всего восприимчивы к этому заболеванию дети и пенсионеры.

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Кто именно был производителем мяса, не раскрывается.

До этого ДНК ростовской колбасы поразила Россельхознадзор. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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