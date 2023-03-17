Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Updated Сегодня, 04:57
На исследования направили образец мяса свинины и обнаружили микрорганизмы, которые могут отрицательно сказаться на состоянии здоровья. Продажа такой продукции является нарушением установленных требований.
Употребление подобного мяса может вызвать отравление. Сильнее всего восприимчивы к этому заболеванию дети и пенсионеры.
Кто именно был производителем мяса, не раскрывается.
До этого ДНК ростовской колбасы поразила Россельхознадзор. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.